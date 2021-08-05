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Политика

Только один из алтайских самовыдвиженцев в Госдуму собрал подписи для регистрации

Владимир Попов оказался единственным из четырех самовыдвиженцев по округам в Госдуму от Алтайского края, кто успел собрать подписи и предоставил из в крайизбирком для регистрации в качестве кандидата на грядущие выборы.

Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Судя по всему, он вообще единственный из 39 кандидатов в ГД, кто их собирал, пишет «Политсибру».

35 человек на выборы были выдвинуты партиями, освобожденными от сбора подписей. Остальные трое самовыдвиженцев до конца рабочего дня 4 августа совсем никак себя не проявили.

Кто такой Владимир Попов

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

На 60-летии у Попова выступал Иван Ургант. Народный избранник уверял, что тот его давний знакомый.

В 2019 году на праздновании юбилея Марины Поповой гостям спела Каролина Катарина Мюллер, она же C.C.Catch. Позже парламентарий сказал, что он его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.

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