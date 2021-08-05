Только один из алтайских самовыдвиженцев в Госдуму собрал подписи для регистрации

Владимир Попов оказался единственным из четырех самовыдвиженцев по округам в Госдуму от Алтайского края, кто успел собрать подписи и предоставил из в крайизбирком для регистрации в качестве кандидата на грядущие выборы.

Судя по всему, он вообще единственный из 39 кандидатов в ГД, кто их собирал, пишет «Политсибру».

35 человек на выборы были выдвинуты партиями, освобожденными от сбора подписей. Остальные трое самовыдвиженцев до конца рабочего дня 4 августа совсем никак себя не проявили.

Кто такой Владимир Попов

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

На 60-летии у Попова выступал Иван Ургант. Народный избранник уверял, что тот его давний знакомый.

В 2019 году на праздновании юбилея Марины Поповой гостям спела Каролина Катарина Мюллер, она же C.C.Catch. Позже парламентарий сказал, что он его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.