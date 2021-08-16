Алтайский кандидат в Госдуму подал в суд на соперника

Молотов заявил, что Рау является активным сторонником оппозиционера Алексея Навального.
«Штабы Навального» признали экстремистской организацией, следовательно, Виктор Рау не имеет пассивного избирательного права и решение избирательной комиссии о его регистрации в качестве кандидата подлежит отмене.
«Выборы в Госдуму — это среди прочего еще и трибуна, которой каждый кандидат может и злоупотреблять, используя ее, в том числе для агитации в пользу структур, запрещенных в РФ. Я категорически не приемлю тех методов, которые Виктор Рау и иже с ним используют для смены власти в нашем государстве», — написал депутат.
Он подчеркнул, что как и многие россияне не доволен некоторыми действиями партии власти, но считает, что любые изменения необходимо производить законными способами.
Навальнисты «продолжают использовать таких людей как Виктор Рау, а также простых россиян, которым они банально запудрили голову, для пропаганды своих идей в России», считает Молотов.
Он идет на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», а Рау выдвинула «Яблоко».