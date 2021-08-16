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Политика

Алтайский кандидат в Госдуму подал в суд на соперника

Кандидат на место в Госдуме и действующий депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на своего соперника по округу Виктора Рау, о чем сам сообщил в Telegram.

Виктор Рау на митинге "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011 года.
Виктор Рау на митинге "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011 года.
Лидия Соколова

Молотов заявил, что Рау является активным сторонником оппозиционера Алексея Навального.

«Штабы Навального» признали экстремистской организацией, следовательно, Виктор Рау не имеет пассивного избирательного права и решение избирательной комиссии о его регистрации в качестве кандидата подлежит отмене.

«Выборы в Госдуму — это среди прочего еще и трибуна, которой каждый кандидат может и злоупотреблять, используя ее, в том числе для агитации в пользу структур, запрещенных в РФ. Я категорически не приемлю тех методов, которые Виктор Рау и иже с ним используют для смены власти в нашем государстве», — написал депутат.

Он подчеркнул, что как и многие россияне не доволен некоторыми действиями партии власти, но считает, что любые изменения необходимо производить законными способами.

Навальнисты «продолжают использовать таких людей как Виктор Рау, а также простых россиян, которым они банально запудрили голову, для пропаганды своих идей в России», считает Молотов.

Он идет на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», а Рау выдвинула «Яблоко».

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