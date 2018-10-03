Алтайский депутат внес в Госдуму законопроект о компенсации жертвам обстрела у Белого дома

Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов снова внес на рассмотрение Госдумы проект закона о компенсации вреда и мерах социальной реабилитации для пострадавших в ходе гражданского конфликта в Москве в 1993 году, сообщает РИА Новости.