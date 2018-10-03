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Алтайский депутат внес в Госдуму законопроект о компенсации жертвам обстрела у Белого дома

Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов снова внес на рассмотрение Госдумы проект закона о компенсации вреда и мерах социальной реабилитации для пострадавших в ходе гражданского конфликта в Москве в 1993 году, сообщает РИА Новости.

Сергей Шаргунов выступил в Клубе почитателей советского стиля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
Сергей Шаргунов выступил в Клубе почитателей советского стиля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
facebook.com/RedAngleBarnaul

Депутат Шаргунов уже вносил подобную инициативу в Госдуму в октябре 2016 года, однако проект вернула для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.

Согласно заключению правового управления ГД, инициатива предусматривает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета. Соответственно, необходимо получить на законопроект заключение правительства РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, проект внесен для защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших в ходе гражданского конфликта в 1993 году в Москве.

«Черный октябрь»

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым.

Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами «черного октября» стали порядка 160 человек.

Что известно о Шаргунове

Сергей Шаргунов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Коммунистической партией Российской Федерации». Московский писатель, избранный в Госдуму по списку КПРФ от Алтайского края.

Голосовал против повышения пенсионного возраста в первом чтении законопроекта 19 июля.

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