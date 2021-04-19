19 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Алтайские коммунисты просят губернатора разрешить Первомай

Персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору края Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение демонстрации 1 мая.

Празднование 1 мая в Барнауле.
Празднование 1 мая в Барнауле.
Олег Богданов

Она напомнила, что власти города отказывают коммунистам в возможности возложить цветы 22 апреля (в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина) к памятнику Ленину, несмотря на снятие ограничений на массовые мероприятия.

«Я сегодня обращаюсь к вашему здравому смыслу. Призываю вас проявить политическую волю и дать возможность жителям Алтайского края 1 мая выйти на санкционированную праздничную демонстрацию, посвященную дню солидарности трудящихся», — заявила Прусакова.

Напомним, две рабочие недели мая в России будут четырехдневными, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость