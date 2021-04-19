Алтайские коммунисты просят губернатора разрешить Первомай

Она напомнила, что власти города отказывают коммунистам в возможности возложить цветы 22 апреля (в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина) к памятнику Ленину, несмотря на снятие ограничений на массовые мероприятия.

«Я сегодня обращаюсь к вашему здравому смыслу. Призываю вас проявить политическую волю и дать возможность жителям Алтайского края 1 мая выйти на санкционированную праздничную демонстрацию, посвященную дню солидарности трудящихся», — заявила Прусакова.

Напомним, две рабочие недели мая в России будут четырехдневными, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.