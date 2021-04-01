Алтайский краевой суд не стал смягчать наказание участнице акции в поддержку Навального

Участница протестной акции, прошедшей 31 января в Барнауле, не смогла добиться отмены штрафа в Алтайском краевом суде. Она попыталась убедить судей, что оштрафована неправомерно, утверждала, что задержание Алексея Навального потребовало быстрой реакции гражданского общества, и граждане имеют право собираться мирно. Но не убедила.

За что оштрафовали

Согласно протоколу, жительница Барнаула Т. приняла участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга против действующего президента России. Оно переросло в шествие. Движению пешеходов были созданы помехи.

Тем самым участники нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Действия женщины квалифицировали по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

И 1 февраля Центральный райсуд признал ее виновной, назначив наказание в виде штрафа 10 тыс. рублей.

Акция в поддержку Навального. Барнаул , 31 января. altapress.ru

«Имеем право собираться»

Женщина попыталась оспорить решение. В краевом суде она сказала, что описанных в протоколе последствий не было.

По ее словам, незаконное задержание Алексея Навального потребовало быстрой реакции гражданского общества — возможности соблюдения 10-дневного срока для подачи уведомления об акции не было.

Участие в мирном публичном мероприятии явилось реализацией права на проведение мирных собраний и свободу выражения мнения, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, заявила она.

Поэтому привлечение ее к административной ответственности недопустимо.

Перекрытие улиц на акции протеста в Барнауле , 31 января. altapress.ru

Штраф платить придется

Но судей она не убедила, 24 марта Алтайский краевой суд не стал менять решение предыдущей инстанции.

В деле фигурировали письменные объяснения пешеходов о том, что участники публичного мероприятия мешали свободному проходу, рапорты полицейских, фотоматериалы и видеозапись.