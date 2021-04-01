Алтайский краевой суд не стал смягчать наказание участнице акции в поддержку Навального

За что оштрафовали
Согласно протоколу, жительница Барнаула Т. приняла участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга против действующего президента России. Оно переросло в шествие. Движению пешеходов были созданы помехи.
Тем самым участники нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Действия женщины квалифицировали по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
И 1 февраля Центральный райсуд признал ее виновной, назначив наказание в виде штрафа 10 тыс. рублей.
«Имеем право собираться»
Женщина попыталась оспорить решение. В краевом суде она сказала, что описанных в протоколе последствий не было.
По ее словам, незаконное задержание Алексея Навального потребовало быстрой реакции гражданского общества — возможности соблюдения 10-дневного срока для подачи уведомления об акции не было.
Участие в мирном публичном мероприятии явилось реализацией права на проведение мирных собраний и свободу выражения мнения, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, заявила она.
Поэтому привлечение ее к административной ответственности недопустимо.
Штраф платить придется
Но судей она не убедила, 24 марта Алтайский краевой суд не стал менять решение предыдущей инстанции.
В деле фигурировали письменные объяснения пешеходов о том, что участники публичного мероприятия мешали свободному проходу, рапорты полицейских, фотоматериалы и видеозапись.
«Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц», — привела судья определение Конституционного суда от 2 апреля 2009 года.