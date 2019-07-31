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Политика

Алтайский край войдет в три новые федеральные программы и получит сотни миллионов рублей

С 2020 года Алтайский край включат в три федеральные программы, которые курирует федеральный минтруд. Только по одной из них регион получит 350 млн рублей из бюджета страны. Об этом 30 июля сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Максим Топилин.
Максим Топилин.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В первую очередь речь идет о программе софинансирования социальных контрактов. Запустить ее предложил президент в начале года в послании Федеральному собранию. Только по этой программе Алтайский край получит дополнительно около 350 млн рублей, сообщил Топилин.

Социальный контракт — это договор между человеком и государством, по которому семья берет на себя определенные обязательства, а государство оказывает ей помощь, писала «Российская газета». Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи — пройти переобучение и устроиться на работу. Деньги даются взамен на активные действия семьи.

До 2020 года систему госконтрактов регионы развивали самостоятельно по собственным программам и за свои деньги. Теперь им поможет федерация. Предполагается, что это будет один из шагов по борьбе с бедностью.

Также Алтайский край войдет в программу по реабилитации для инвалидов и в программу по развитию системы долговременного ухода.

Какие суммы выделят региону по двум последним программам, Максим Топилин не сообщил.

Напомним, министр назначен куратором Алтайского края в рамках программы по борьбе с бедностью, в которую вошли 10 регионов. 30 июля Топилин работал в Барнауле, где обсудил с региональными властями подготовку индивидуальной программы опережающего развития региона.

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