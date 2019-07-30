Куратор Алтайского края «по бедности» приехал в Барнаул искать точки роста

30 июля в Барнауле работает Максим Топилин, министр труда и соцзащиты, которого в правительстве России назначили куратором Алтайского края в рамках федерального проекта по борьбе с бедностью. Он приехал в регион, чтобы найти дополнительные точки роста, сказал министр.

Алтайский край, напомним, вошел в число 13 регионов, где изучат причины бедности и примут специальные меры по ее преодолению. Для региона до сентября должны разработать индивидуальную программу по ускоренному развитию.

В течение 30 июля на разных площадках прошли 7 стратегических сессий, сообщил губернатор Виктор Томенко. Они прошли с участием представителей федеральных министерств и ведомств, которые приехали вместе с Топилиным.

Итоги подвели на общем совещании — ключевом мероприятии, которое для СМИ закрыли, позволив выслушать только вступительные слова. Как сообщил Томенко, модераторы сессий сделают выводы о том, какие шаги и предложения можно включить в программу, а какие находятся «в формате жестких разногласий».

Максим Топилин сообщил, что важно найти именно дополнительные точки роста для региона. Главная задача — повышение доходов и зарплат, социального благополучия. Поэтому, сказал министр, край как минимум включат с 2020 года во все программы поддержки доходов населения, которые реализует минтруд.

В крае же, подчеркнул Топилин, нужно определить конкретные мероприятия.

Максим Топилин,

министр труда и соцзащиты России:

Это могут быть мероприятия в сфере и промышленности, и энергетики, связанные с тарифами, с дорогами. Мы также обсуждали сегодня, пока ездили, вопросы развития здравоохранения, первичного звена. Достаточно большое количество идей есть по поводу того, как ситуацию улучшить.

Спикер АКЗС Александр Романенко прямым текстом заявил, что без поддержки федерального центра ни о каком ускоренном развитии края говорить не приходится.

Комментарии для СМИ губернатор и министр пообещали дать по окончанию совещания.