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Политика

Алтайский крайком КПРФ выбрал руководителя

22 февраля в Барнауле прошла 49-й отчетно-выборная конференция КПРФ, на которой члены партии выбрали первого секретаря. На посту осталась Мария Прусакова, пишет «Политсибру»

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

Прусакова была единственным кандидатом на эту должность. Ее поддержали единогласно. Интересно, что на выборах 2018 года ситуация складывалось точно также. Тогда ее переизбрали на второй срок. Теперь — на третий.

Выборы — не единственная цель конференции. Коммунисты также приняли отчет комитета о работе за последние два года, переизбрали состав крайкома и определили делегатов на Съезд ЦК в Москве. Он пройдет в апреле.

На Съезде Алтайский край представят Мария Прусакова, Дарья Зулина и лидер партии Геннадий Зюганов.

Ранее Мария Прусакова рассказала altapress.ru, почему коммунисты не поддержали недавние акции протеста, в чем сила женщины-политика и почему Томенко не оправдал себя.

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