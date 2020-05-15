Алтайский министр считает, что арест его зама не дает оснований для пересмотра контрактов

Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, сказал, что пока не видит оснований корректировать контракты, заключение которых курировал его бывший зам Андрей Голубцов. Голубцов был арестован по обвинению в получении взятки.

Арестованный Андрей Голубцов был одним из самых опытных чиновников правительства края — он вел большой блок вопросов. В министерстве он курировал региональные программы в ЖКХ, поставки угля, газификацию, капремонт и многие другие.

Журналист предположил, что, возможно, контракты, которые были заключены в курируемой им сфере, нуждаются в пересмотре. Однако Иван Гилев объяснил, что не обладает какой-либо фактической информацией о том, какие контракты «под вопросом».

Как, наверное, и вы, я узнаю информацию из Интернета. Если будут от соответствующих органов какие-то предложения, запросы, требования по контрактам, будем взаимодействовать, рассматривать контракты и при необходимости — корректировать", — объяснил он.

Сегодня же Минстрой исходит из того, что работу, которую вел Голубцов по подготовке к предстоящему отопительному сезону, надо продолжать. Ее в ведомстве и не приостанавливали — поэтому министр не видит риска срыва подготовки к зиме.

Ну, и при решениях судов, при появлении конкретных фактов будем работать", — добавил министр.

Должность замминистра, которую занимал Голубцов, в настоящий момент вакантна. Пост он занимал с 2017 года, в управлении ЖКХ края работал с 2010 года.