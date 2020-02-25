Алтайский общественник и «гражданин мира» помогает Путину изменить Конституцию-2020

Алтайский общественник Александр Дитц много лет назад принял участие в разработке проекта первой Конституции России 1993 года. В 2020 году он внимательно изучил опубликованные поправки в этот документ и считает: в них многое упущено или неприемлемо. Еще в конце января он направил в администрацию президента, Совет Федерации, Госдуму и рабочую группу свои предложения, с которыми и знакомит читателей.

Главные предложения общественника касаются президентского срока (ограничений быть не должно), пенсий и зарплат учителей и врачей (они должны быть существенно увеличены). От всех инстанций, в которые разослал предложения Дитц, он уже получил подтверждение: они зарегистрированы.

«Стыдно получать маленькую пенсию в богатейшей стране»

Российский народ уже не один век ждет справедливой пенсии, которая была бы конкретно обозначена в главном законе страны — Конституции РФ, считает Александр Дитц. Поэтому он уверен: в нее надо вписать вполне конкретную формулировку.

Что предлагает рабочая группа по Конституции-2020?

Статья 74. Пункт 6. «В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

Госдума РФ. duma.gov.ru

Предложения общественника в Конституцию-2020

«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются конституционным законом. Первоначальная пенсия должна быть не менее трех четвертей среднего заработка человека за период его трудовой деятельности. Потом идут всякие надбавки за заслуги перед государством и обществом. Ежегодная индексация пенсии со всеми надбавками должна быть выше годовой инфляции на два процента, чтобы компенсировать неучтенные ценовые потребительские расходы граждан в инфляции. Пенсии нынешних пенсионеров ниже тридцати тысяч рублей в месяц увеличить в два раза, пятьдесят тысяч — на треть, сто тысяч и выше — по нулям с 2021 года, чтобы снизить бедность в стране».

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Пояснение к предложениям

Александр Дитц считает, что предложения рабочей группы — «это слова ни о чем».

«Даже опытные разведчики, лингвисты и философы не сразу смогут объяснить, что это за шифровка. Пенсии — одна из главных болевых проблем в нынешней России. Денег в стране много, особенно, у награбленных богачей в офшорах, у чиновников, депутатов всех уровней, различных корпораций и частных компаний… Но не для пенсионеров», — пишет Дитц.

Он предлагает сравнить пенсии в рублях в разных странах.

Пенсионер в Швейцарии получает на заслуженном отдыхе 85% среднего заработка, или 207618 рублей в месяц. Люксембурга — 87%, или 257998. Италии — 65%, или 158619. Австрии — 77%, или 143378. Испании — 81%, или 122895. У самого близкого соседа Финляндии пенсия составляет 73% (120173 рубля).

Пенсионер. Пенсия. СС0.

«Но ведь эти страны тоже пережили трагедию второй мировой войны! По некоторым странам война прошла дважды», — комментирует Дитц. А вот в России средняя пенсия — лишь 16 224 рубля.

«Стыдно, когда живешь в такой богатой стране по природным ресурсам, но влачишь жалкое существование», — объясняет он.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

«Зарплаты учителей и врачей — еще одна болевая точка»

По словам общественника, в предложениях рабочей группы он ничего не нашел о здравоохранении, воспитании молодежи и школьном образовании. Нет там ничего и о зарплатах врачей, медперсонала и учителей — а их надо повышать.

Предложения общественника в Конституцию-2020

В Конституцию надо записать следующее:

«Семья, детские сады, учителя школ ответственны за воспитание, обучение и духовность подрастающих поколений молодежи страны. Учитывая большую занятость и постоянную психоэмоциональное перенапряжение, у воспитателей детских садов, учителей средних профессиональных училищ и общеобразовательных школ, гимназий, лицеев заработная плата должна быть не менее, пятидесяти процентов от должностного оклада губернаторов регионов с надбавками. Учитывать стаж работы по профессии. Такой подход в оплате труда воспитателя и учителя повысит их заинтересованность и ответственность в устойчивом прогрессе передачи знаний, в повышении профессионального и духовного роста молодежи, что обеспечит стабильный успех экономического развития общества и мирное сосуществование многонациональной страны».

Зарплата. Анна Зайкова

Пояснение к предложениям

Александр Дитц пишет: у воспитателей детских садов России среднемесячные зарплаты — от 20 и до 40 тысяч в месяц. У учителей общеобразовательных школ: в Карачаево-Черкесской Республике — 21 836 рублей, в Ленинградской области — 44 475, в Москве — 95 035, а в родном Алтайском крае — 23818 рублей.

«Как нашим воспитателям и учителям выживать на эти копейки? Но ведь матушка Россия самая богатая страна в мире по природным ресурсам. Почему ими свободно владеют всего 10% миллионеров и миллиардеров, которые обкрадывают всех граждан страны и саму Россию?! И половина их состояния находится в зарубежных банках. Не подействовал и призыв Президента России Владимира Путина: вернуть деньги в страну при полной амнистии», — продолжает общественник.

Выборы президента РФ 2018. Анна Зайкова

«Президент избирается без ограничения срока полномочий»

Общественник не согласен с тем, что полномочия президента надо ограничить двумя сроками.

Что предлагает рабочая группа по Конституции-2020?

Статья 81. 1.«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 2. Президентом РФ может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.

Выборы президента 2018 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Предложения общественника в Конституцию-2020

«Президент Российской Федерации избирается всенародно на альтернативной основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании без ограничения срока полномочий. Конституционный суд, Совет Федерации и Государственная Дума РФ наделяются правом прекращать полномочия президента на любом сроке, если он не выполняет должным образом свои прямые обязанности или нарушает статьи Конституции РФ. И назначают новые выборы Президента Российской Федерации».

Конституция России. culture.ru.

Пояснения общественника

Нормальные граждане страны против ограничений срока, считает Александр Дитц.

«Хозяин, у которого курица несет золотые яйца, не станет ее убивать. Зачем ограничивать срок президента, если он хорошо работает? Это в убыток стране и гражданам," - объясняет он.

Конституция. culture.ru

Надо ли вписывать в Конституцию конкретику?

Как объясняет общественник, сегодня часто раздаются голоса, что это и другое нельзя записывать в Конституцию.

«Но ведь во всем мире не существует каких-то общих правил: что можно, что нельзя отражать в Конституции. Библия весит почти полтора килограмма, в ней все есть для верующих и для человечества вообще. И в Конституцию можно записывать все, что отвечает интересам граждан и самой страны. И не общими фразами, а конкретикой. Я свои поправки обсудил с несколькими сотнями граждан. Все поддержали такой подход к этим важным проблемам», — объясняет он.

Конституция России. culture.ru.

Другие упущения рабочей группы

Общественник говорит, что рабочая группа допустила и другие упущения. Например, указала, что гражданства иностранного государства президент РФ не должен иметь. А про недвижимость, золотые слитки, миллиарды долларов за рубежом ничего не сказала.

«Пожалуйста, имей за бугром все, что не запрещено. И такая схема прописана для всех федеральных, региональных и местных государственных чиновников высокого ранга. Так что, денег на пенсии, зарплату медикам, учителям и воспитателям — не будет. Заграница с удовольствием скушает все наши деньги», — считает Дитц.

Он предлагает гражданам во имя собственного благополучия глубоко осмыслить поправки в Конституцию РФ-2020.

«Я старался ради народа. И если народ сам себя не будет защищать, от чиновников и богатеев он никогда ничего хорошего не дождется. Надо иметь свое мнение, как голосовать на выборах и референдумах. Есть еще время что-то отстоять для себя. Поленитесь или махнете рукой — народ будет ждать улучшения своей жизни еще века», — констатирует Александр Дитц.

Кто такой Александр Дитц

Александр Дитц. Altapress.ru

Родился 3 сентября 1936 года в АССР немцев Поволжья. В 1941-м с родителями депортирован по национальному признаку в Алтайский край. В 1969 году окончил ВЗФЭИ («Планирование народного хозяйства»).

Основатель немецкого национального движения на Алтае и в СССР с 1985 года.

Президент «Союза немцев Алтайского края «Wiedergeburt"-"Возрождение» и Международного фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам (1990).

Участник Конституционного собрания по обсуждению проекта Конституции РФ 1993 года. Член Союза журналистов России, почетный правозащитник ХХ века, кавалер ордена Почета РФ.

Имеет диплом участника международного движения «Гражданин мира». Учредитель и член ОНФ.

Чем занимается рабочая группа

Рабочая группа была образована 15 января 2020 года по распоряжению президента. В настоящий момент она готовит поправки и принимает предложения. К 18 февраля в нее поступило более 600 предложений от юристов, деятелей культуры и простых граждан.

Россияне будут голосовать за поправки единым «пакетом». Голосование пройдет до 1 мая. На его организацию уйдет не менее 14,8 млрд рублей, сообщает Ura.ru.