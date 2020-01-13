Алтайский оппозиционер Владимир Рыжков отказался от Барнаула в Госдуме

Четырежды депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков в 2021 году будет выдвигаться по одному из московских округов. Об этом он рассказал на радио «Эхо Москвы».

В нижней палате до сих пор нет оппозиционной демократической фракции, поэтому надо попробовать изменить ситуацию, считает политик.

«Я буду участвовать в выборах. И уже говорил в эфире „Эха Москвы“ об этом. Я считаю, что пока есть силы, здоровье и убеждения, надо участвовать. И я принял решение побороться за место в ГД здесь, в Москве», — сказал Рыжков.

Также он добавил, что будет сотрудничать с партией «Яблоко».

Ранее оппозиционер утверждал, что он «не московский человек, не городской человек», а сибиряк. В 2016 году Рыжков баллотировался в Госдуму по Барнаульского одномандатному округу.