Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Алтайский оппозиционер Владимир Рыжков отказался от Барнаула в Госдуме

Четырежды депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков в 2021 году будет выдвигаться по одному из московских округов. Об этом он рассказал на радио «Эхо Москвы».

Владимир Рыжков.
Владимир Рыжков.
facebook.com/vladimir.ryzkov

В нижней палате до сих пор нет оппозиционной демократической фракции, поэтому надо попробовать изменить ситуацию, считает политик.

«Я буду участвовать в выборах. И уже говорил в эфире „Эха Москвы“ об этом. Я считаю, что пока есть силы, здоровье и убеждения, надо участвовать. И я принял решение побороться за место в ГД здесь, в Москве», — сказал Рыжков.

Также он добавил, что будет сотрудничать с партией «Яблоко».

Ранее оппозиционер утверждал, что он «не московский человек, не городской человек», а сибиряк. В 2016 году Рыжков баллотировался в Госдуму по Барнаульского одномандатному округу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость