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30 ноября
Политика

Алтайский политик предложил Виктору Томенко сделать выходным 31 декабря

Глава алтайского реготделения ЛДПР Максим Крайн предложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко сделать 31 декабря выходным днем. Информация об этом опубликована 30 ноября на страничке отделения во соцсети ВКонтакте.

Новый год.
Новый год.
Pixabay.com

В 2020 году 31 декабря — рабочий день. В ЛДПР считают, что стоит его сделать выходным и перенести рабочий день на другую дату.

Практика показывает, что в этот день работники редко выполняют свои обязанности в полном объеме, так как занимаются подготовкой к празднованию Нового года.



«Просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — говорится в обращении.

Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
СС0

Обращение жириновца датировано 30 ноября, отметки о его регистрации в правительстве края пока нет.

Год назад губернаторы массово делали 31 декабря выходным, перенося работу на последнюю субботу декабря. Виктор Томенко назвал это «своеобразным флэшмобом», но сказал, что не видит необходимости ломать устоявшийся порядок вещей.

«Я против каких-либо изменений», — объяснил он.

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