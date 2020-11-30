Алтайский политик предложил Виктору Томенко сделать выходным 31 декабря

В 2020 году 31 декабря — рабочий день. В ЛДПР считают, что стоит его сделать выходным и перенести рабочий день на другую дату.
Практика показывает, что в этот день работники редко выполняют свои обязанности в полном объеме, так как занимаются подготовкой к празднованию Нового года.
«Просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — говорится в обращении.
Обращение жириновца датировано 30 ноября, отметки о его регистрации в правительстве края пока нет.
Год назад губернаторы массово делали 31 декабря выходным, перенося работу на последнюю субботу декабря. Виктор Томенко назвал это «своеобразным флэшмобом», но сказал, что не видит необходимости ломать устоявшийся порядок вещей.
«Я против каких-либо изменений», — объяснил он.