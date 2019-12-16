Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря. Но губернатор Алтайского края Виктор Томенко к ним не планирует присоединиться. Почему? Он объяснил это в ходе большого интервью, которое дал журналистам алтайских СМИ.

Мы видим, как шагает по стране своеобразный флэшмоб губернаторских решений о переносе выходного. Но я, откровенно говоря, серьезного запроса со стороны жителей края сделать 31 декабря выходным днем не вижу и не слышу, — сказал Виктор Томенко.

О том, что 31 декабря будет рабочим днем, люди знали весь год, и если бы было желание что-то изменить, заговорили бы об этом в январе-феврале, пояснил свою позицию губернатор. Стоит ли начинать хлопотать о существенных изменений в последнюю неделю года?

Положа руку на сердце, надо сказать, что и так этот день всегда предпраздничный. Чуть-чуть пораньше люди с работы ходят, кто-то берет отгул, кто-то делает простую работу. Это же привычное дело: 31 декабря — рабочий день. Увиделись с коллегами, поздравили друг друга, чего-то пожелали. Может быть, в каких-то регионах есть своя специфика, свои особенности, может быть, это чей-то интересный политический шаг. Но я не вижу необходимости ломать устоявшийся порядок вещей — мы же с ним давно согласились. Я против каких-либо изменений, — заявил Томенко.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

По данным на 14 декабря решение о переносе выходного дня на 31 декабря принято в 17 регионах России, сообщает Otr-online. Еще в середине ноября такой указ приняли в Томской области, а в начале декабря — в Кировской области и в Крыму. И пошло: такое же решение приняли в Хакассии, Бурятии, Свердловской и Сахалинской областях и других.

Есть регионы, которые этот вопрос еще изучают: губернатор Пензенской области запустил опрос своих фолловеров в Instagram, правительство Рязанской области аналогичный опрос проводит в соцсети «ВКонтакте». Рязанцы довольно дружно голосуют за перенос. Но некоторые комментируют в духе алтайского губернатора.

«Нужно вовремя все делать, а не в последний момент! У людей планы уже, а они хотят 31 на 28 перенести! У меня на 28-е билеты куплены на ёлку с ребёнком, специально на выходной брала. А теперь что? За свой счёт писать на это число?» — возмутилась одна из жительниц области.

По ее словам, 31 декабря дольше чем до 12 часов она и ее коллеги «ещё ни разу не работали», А вот 28 декабря это вряд ли прокатит.