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Жизнь

Сибирь переходит на отдых 31 декабря: выходной объявили в Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщает управление пресс-службы и информации главы республики.

Новый год. Елка
Новый год. Елка
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«Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти», — говорится в сообщении.

Коновалов рекомендовал другим госорганам республики и органам местного самоуправления также сделать 31 декабря выходным. Правда, отработать его придется 28 декабря.

Опрос. Отдыхать или работать: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Жизнь

По данным на 12 декабря руководители еще 12 регионов страны приняли аналогичное решение.

Стоит отметить, что Хакасия стала вторым регионом в Сибири, где жителей отпустят домой 31 декабря. Такое же решение еще две недели назад принял глава Томской области Сергей Жвачкин.

Некоторые главы принимали решение с привлечением общественности. К примеру, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел голосование в своем Instagram. 11 декабря он сообщил, что 94% участников опроса одобрили выходной.

Времени до Нового года достаточно, не исключено, что к первопроходцам еще присоединятся некоторые регионы.

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