Сибирь переходит на отдых 31 декабря: выходной объявили в Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщает управление пресс-службы и информации главы республики.

«Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти», — говорится в сообщении.

Коновалов рекомендовал другим госорганам республики и органам местного самоуправления также сделать 31 декабря выходным. Правда, отработать его придется 28 декабря.

По данным на 12 декабря руководители еще 12 регионов страны приняли аналогичное решение.

Стоит отметить, что Хакасия стала вторым регионом в Сибири, где жителей отпустят домой 31 декабря. Такое же решение еще две недели назад принял глава Томской области Сергей Жвачкин.

Некоторые главы принимали решение с привлечением общественности. К примеру, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел голосование в своем Instagram. 11 декабря он сообщил, что 94% участников опроса одобрили выходной.

Времени до Нового года достаточно, не исключено, что к первопроходцам еще присоединятся некоторые регионы.