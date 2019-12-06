Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря 2°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Крымские власти объявили 31 декабря выходным днем

В Крыму 31 декабря 2019 года объявлено выходным днем. Рабочий день со вторника переносится на субботу, 28 декабря, написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

«Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов.

По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых «в эти дни ложится основная нагрузка», пишет bfm.ru.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Решением главы Кировской области 31 декабря также стал выходным. На «подходе» — Ростовская область.

В ноябре депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что сейчас сделать это невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. Но каждый работодатель может сделать день перед Новым годом выходным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость