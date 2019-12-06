Крымские власти объявили 31 декабря выходным днем

В Крыму 31 декабря 2019 года объявлено выходным днем. Рабочий день со вторника переносится на субботу, 28 декабря, написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

«Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов.

По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых «в эти дни ложится основная нагрузка», пишет bfm.ru.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Решением главы Кировской области 31 декабря также стал выходным. На «подходе» — Ростовская область.

В ноябре депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что сейчас сделать это невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. Но каждый работодатель может сделать день перед Новым годом выходным.