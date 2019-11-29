Минтруд разъяснил, будет ли 31 декабря выходным днем

Сделать 31 декабря выходным днем для всей России уже нельзя, так как решение о праздничных днях принимается правительством заблаговременно, сообщил глава Минтруда Максим Топилин. Но каждый работодатель может сделать день перед Новым годом выходным.

«Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее», — приводит его слова RT.

Ранее представители партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем для россиян, пишет ura.ru.

Столичные жители

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице точно не удастся освободить этот день, так как в предпраздничные дни у столичных жителей больше работы и есть традиция — собираться в этот день с коллегами на работе на корпоративах.