Алтайский суд отказался отпустить Стеллу Штань из СИЗО

Алтайский краевой суд признал законным арест Стеллы Штань — экс-представителя губернатора и регионального правительства в краевом заксобрании.

Заседание апелляционной инстанции состоялось во вторник 20 апреля. Об этом altapress.ru сообщила помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.

«Постановление Октябрьского районного суда от 2 апреля 2021 года об избрании в отношении Штань Стеллы Ивановны меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменения», — разъяснила она.

Напомним, 2 апреля Штань взяли под стражу на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщали, что защита обвиняемой планирует убедить суд в необходимости смягчения меры пресечения. Например, на домашний арест или подписку о невыезде.