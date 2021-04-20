Алтайский суд отказался отпустить Стеллу Штань из СИЗО

Заседание апелляционной инстанции состоялось во вторник 20 апреля. Об этом altapress.ru сообщила помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.
«Постановление Октябрьского районного суда от 2 апреля 2021 года об избрании в отношении Штань Стеллы Ивановны меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменения», — разъяснила она.
Напомним, 2 апреля Штань взяли под стражу на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.
Ранее сообщали, что защита обвиняемой планирует убедить суд в необходимости смягчения меры пресечения. Например, на домашний арест или подписку о невыезде.
В декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая Стелла Штань изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.
Стоимость помещения существенно завысили по сравнению с рыночной ценой. Речь идет о субсидии в размере 14 млн рублей, которыми якобы завладели предполагаемые мошенницы.