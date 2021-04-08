Известный в Алтайском крае юрист пытается вытащить Стеллу Штань из СИЗО

Адвокат Жанна Пронина подала жалобу на решение суда об аресте бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань, пишет « Банкфакс ». Суд пока не рассмотрел заявление.

2 апреля Штань взяли под стражу на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве. Предположительно, защита постарается убедить суд в необходимости смягчения меры пресечения, например, на домашний арест или подписку о невыезде.

Член адвокатской палаты Алтайского края Жанна Пронина была защитником экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева, которого осудили за превышение должностных полномочий, и представляла интересы бывшего вице-премьера Республики Алтай Анатолия Банных.

Как уже сообщалось, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая Стелла Штань изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

Получив субсидию из краевого бюджета на компенсацию расходов, предполагаемые мошенницы завладели этими деньгами. Речь идет о 14 млн рублей.

6 апреля губернатор Виктор Томенко отстранил Штань от должности своего представителя в АКЗС.