Отштань. Губернатор Томенко освободил от должности своего представителя в АКЗС

Напомним, Стеллу Штань задержали 31 марта. Ее обвиняют в мошенничестве с помещением скандального детсада Happy Baby.
После задержания Томенко заявил, что надеется на справедливое расследование дела Штань, которая с 2018 года занимала должность представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС).
Как стало известно во вторник, 6 апреля, губернатор освободил своего представителя от должности.
«Глава региона подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства края в АКЗС Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Назначение на освободившуюся должность планируют провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур.
При этом в правительстве подчеркнули, что перед новым назначением «проведут все необходимые проверочные процедуры и консультации».
Примечательно, что за несколько часов до задержания Штань обсудила с губернатором конституционные изменения жизни в Алтайском крае.
На данный момент Штань находится в СИЗО — ее арестовали на два месяца. Накануне «Единая Россия» приостановила ее членство в партии.