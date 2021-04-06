6 апреля 6°C
﻿
Политика

Отштань. Губернатор Томенко освободил от должности своего представителя в АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Стеллу Штань от должности своего представителя в АКЗС, сообщает правительство региона.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань и Виктор Томенко.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань и Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Напомним, Стеллу Штань задержали 31 марта. Ее обвиняют в мошенничестве с помещением скандального детсада Happy Baby.

После задержания Томенко заявил, что надеется на справедливое расследование дела Штань, которая с 2018 года занимала должность представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС).

Как стало известно во вторник, 6 апреля, губернатор освободил своего представителя от должности.

«Глава региона подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства края в АКЗС Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Назначение на освободившуюся должность планируют провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур.

При этом в правительстве подчеркнули, что перед новым назначением «проведут все необходимые проверочные процедуры и консультации».

Примечательно, что за несколько часов до задержания Штань обсудила с губернатором конституционные изменения жизни в Алтайском крае.

На данный момент Штань находится в СИЗО — ее арестовали на два месяца. Накануне «Единая Россия» приостановила ее членство в партии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость