Губернатор Алтайского края надеется на справедливое расследование дела Стеллы Штань

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко сразу проинформировали о задержании представителя правительства края в АКЗС Стеллы Штань, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства края в парламенте, сообщил он. То есть, до 2018 года.

«В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание», — заявил Негреев.

Напомним, о задержании Стеллы Штань стало известно 1 апреля. Ожидается, что в течение дня ей предъявят обвинение.

По неподтвержденной пока информации, речь идет о мошенничестве.