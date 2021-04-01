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Происшествия

Губернатор Алтайского края надеется на справедливое расследование дела Стеллы Штань

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко сразу проинформировали о задержании представителя правительства края в АКЗС Стеллы Штань, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства края в парламенте, сообщил он. То есть, до 2018 года.

«В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание», — заявил Негреев.

Напомним, о задержании Стеллы Штань стало известно 1 апреля. Ожидается, что в течение дня ей предъявят обвинение.

По неподтвержденной пока информации, речь идет о мошенничестве.

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