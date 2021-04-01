Больше не друг. «Единая Россия» приостановит членство в партии Стеллы Штань

Членство Стеллы Штань будет приостановлено решением президиума Регионального политсовета в соответствии с уставом партии, сообщил Александр Романенко.
Он также добавил что ранее, в связи с возбуждением уголовного дела было приостановлено членство в партии депутата АКЗС Николая Бушкова.
По данным altapress.ru, Стеллу Штань задержали 31 марта, ей предъявили обвинение в мошенничестве — ст. 159, част 4 УК РФ. Сведений об избрании ей меры пресечения пока нет. Следователи намерены ходатайствовать о заключении ее под стражу.