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Политика

Больше не друг. «Единая Россия» приостановит членство в партии Стеллы Штань

Членство в партии «Единая Россия» Стеллы Штань, которой 1 апреля предъявили обвинение в мошенничестве, будет приостановлено. Об этом заявил секретарь реготделения партии и спикер АКЗС Александр Романенко, сообщает сайт «ЕР».

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края.
Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Членство Стеллы Штань будет приостановлено решением президиума Регионального политсовета в соответствии с уставом партии, сообщил Александр Романенко.

Он также добавил что ранее, в связи с возбуждением уголовного дела было приостановлено членство в партии депутата АКЗС Николая Бушкова.

По данным altapress.ru, Стеллу Штань задержали 31 марта, ей предъявили обвинение в мошенничестве — ст. 159, част 4 УК РФ. Сведений об избрании ей меры пресечения пока нет. Следователи намерены ходатайствовать о заключении ее под стражу.

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