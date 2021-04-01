Депутата АКЗС обвинили в незаконных рубках на 5 млн рублей

Депутату АКЗС Николаю Бушкову предъявили обвинение в незаконной рубке леса с использованием своего служебного положения. Ущерб от преступных действий оценивается в сумму более 4,9 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что вырубки Бушков, будучи директором «Алтай-Форест», организовал в 2019 году в Тальменском районе.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю.

«После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий его местонахождение было установлено на территории Новосибирской области», — заявили в СК.

Депутата взяли под стражу. По месту жительства и работы уже провели обыски.

Ранее начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» предъявили аналогичное обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе.