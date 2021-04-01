Перед задержанием Стелла Штань обсудила с губернатором конституционные изменения жизни в Алтайском крае

За несколько часов до задержания представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань обсудила с главой региона Виктором Томенко законодательные изменения в связи с поправками в Конституции РФ.

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края.

Напомним, Стеллу Штань задержали вечером 31 марта. Предположительно, ее подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Примечательно, что еще утром 31 марта она находилась на заседании правительства, на котором одобрили «концепцию внесения изменений в Устав (Основной Закон) Алтайского края в связи с принятием поправок в Конституцию РФ».

Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года. После этого в Алтайском крае создали комиссию для подготовки предложений по изменению регионального законодательства.

«Основной задачей комиссии было проведение комплексного анализа краевого законодательства, изменений в федеральной нормативной базе и разработка законопроектов, связанных с поправками к Конституции», — отметила Штань на заседании.

Штань выделила ряд изменений. Например, перемены коснутся вопросов сельского хозяйства, что актуально для аграрного региона.

Новые подходы к молодежной политике позволят создать в регионе условия для успешной самореализации молодежи.

Преобразования затронут и сферу здравоохранения. В итоге, как предполагается, улучшится работа по следующим направлениям — обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья.

Что касается защиты семьи, материнства, отцовства и детства, то теперь «дети провозглашаются приоритетом региональной государственной политики».

Кроме того, в Уставе Алтайского края закрепляется право каждого на «вознаграждение за труд» — не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

«Ключевой является поправка о вхождении органов местного самоуправления и органов госвласти в единую систему публичной власти. При этом важно отметить, что в соответствии с поправками к Конституции и новыми нормами Устава органы местного самоуправления не станут частью системы органов госвласти. Цель изменений — установление более тесного для эффективного решения задач в интересах населения», — отметили в правительстве.

Скорректированы и дополнены: вопросы функционирования системы соцзащиты, поддержка институтов гражданского общества, содействие развитию предпринимательства, охрана окружающей среды и не только.