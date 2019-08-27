«Нужно биться за всех депутатов»: после демарша с бийскими политиками провели разъяснительную беседу

Глава Бийска Александр Студеникин пригласил представителей всех фракций АКЗС и представителя губернатора Алтайского края в краевом парламенте Стеллу Штань на совещание, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Политики и чиновники обсудили «план спасения» депутатов-участников декларационного скандала. Беседу провели в Думе Бийска, откуда 22 августа единороссы сбежали под предлогом экстренного перерыва. В итоге сессия была сорвана.

Александр Студеникин попросил краевых парламентариев и чиновников разъяснить местным депутатам принятые поправки в федеральный закон, которые дают послабления в процедуре предоставления сведений о доходах.

Нововведения предусматривают дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов. Например, предупреждение, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие. Лишение мандата тоже остаётся, но как крайняя форма ответственности.

Изменения рассмотрят 29 августа на сессии АКЗС. Штань считает, что Бийск и Барнаул «дадут пример другим муниципалитетам, как действовать при рассмотрении вопросов о лишении мандатов депутатов за нарушения в декларациях».

Стелла Штань,

представителя губернатора Алтайского края в АКЗС:

Норма сейчас сформулирована так, что есть возможность дифференцировать меры наказания, состав проступка в части недостоверности сведений в декларации. Нет однозначного ответа на вопрос, является ли неуказание в декларации 3 рублей значительным нарушением, или может ли быть веским основанием для лишения мандата депутата за неуказанный в декларации нулевой счёт, который независимо от его желания открыли в банке, когда он брал ипотеку. Эти решения уже нужно будет принимать вам, муниципальным депутатам.

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов заявил, что будет разработан «модельный порядок» — рекомендация для муниципальных собраний по трактовке нарушений в декларациях о доходах и принятию мер по отношению к допустившим их.

Вопросы о лишении полномочий депутатов-нарушителей, должны рассматриваться не только гибко относительно каждого случая, но и без излишней политизированности, считает Трофимов.

Борис Трофимов,

председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению:

Закон на федеральном и краевом уровне принимается без учёта конкретных персоналий. Персоналии будут рассматриваться вами (муниципальными депутатами). Я считаю, что сейчас нужно биться за всех депутатов, независимо от партийной принадлежности.

Напомним, в бийской Думе будут решать судьбу четырех депутатов: двоих от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Аналогичный вопрос по барнаульским нарушителям-единороссам (Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов) рассмотрят на сессии БГД 30 августа.