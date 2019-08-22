Бийские единороссы ушли с заседание думы, потому что плохо подготовились

В алтайском региональном отделении «Единой России» прокомментировали инцидент на заседании гордумы Бийска, с которого народные избранники ушли под видом экстренного перерыва. Фракции не сошлись в позициях и заседание решили отложить.

В заседании Думы объявили перерыв «в силу ненадлежащей подготовки вопроса аппаратом и профильным комитетом». В проектах решений предлагалось принять ответ на представление прокурора, а не рассмотреть вопрос на сессии в соответствии с решением Бийского городского суда, отметили в «ЕР».

Затем в силу противоречий в позициях фракций по данному вопросу приняли решение не продолжать заседание.

В повестку заседания включили вопрос, касающийся лишения мандатов депутатов: двоих от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), от ЛДПР (Александр Вишняков) и от КПРФ (Александр Хлыновский).

Из-за того, что заседание отложили, состав Думы Бийска остался прежним. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании.

В АКЗС обсудят вопрос о смягчении требований к депутатским декларациям о доходах на сессии 29 августа.

«Позицию касаемо смягчения ответственности за лишение мандатов на федеральном уровне поддержали все четыре парламентский фракции, однако на нашем уровне видимо не все разделяют позиции вышестоящих коллег», — подчеркнули в «ЕР».

Лишение мандата будет крайней формой ответственности.