«Это СМЕШ-НО». Стелла Штань рассказала о своем возвращении в политику и амбициях в АКЗС

Стелла Штань выпала из политической обоймы в 2016 году после выборов в краевое заксобрание. Но осенью 2018 года новый губернатор назначил ее своим представителем в региональном парламенте. Она рассказала altapress.ru, считает ли это реваншем, как строит отношения с депутатами и мечтает ли стать спикером.

«Я ни с кем не воевала»

— Ваше назначение многие восприняли как триумфальное возвращение в политику. Как вы сами оцениваете: возвращение ли это и насколько оно триумфальное?

— Триумф — это торжественное вступление в столицу после победы, а я ни с кем не воевала. Должность, на которую меня назначил губернатор, это новая для меня деятельность. Правда, круг обязанностей мне понятен — раньше я была депутатом, теперь представляю губернатора в законодательном собрании.

— И все-таки есть ли у вас ощущение , что вы стали участником некоторого ренессанса для людей , которые при прежнем руководстве региона ушли на задний политический план?

— Ну ренессанс это или нет — покажет время, ведь здесь главное не то, что люди, ранее вынужденные отойти на задний план, как вы говорите, вернулись в политику или в профессию. Важно, почему они вернулись. И что из этого выйдет. Но как бы то ни было, губернатор Томенко многим дал шанс. И это хорошая мотивация.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова

— Было ли у вас чувство , что восстановлена справедливость?

— Сначала я много думала о том, что справедливо, что нет. Потом поняла, что это не конструктивно. Главное — не то, что ты думаешь, а что делаешь. Считаю, что я тогда правильно поступила — не пошла на конфронтацию, хотя были люди, которые подталкивали к этому. Я оставила политику — как говорится, лучше уйти на год раньше, чем на два часа позже. Не буду лукавить, я была огорчена, но справилась с этим.

Теперь ситуация изменилась. Пришел новый губернатор, ему нужны специалисты, он свободен от чужих мнений, и сам решает, кого брать на работу, кого нет. Но это по-моему не имеет отношения к восстановлению справедливости.

«Не мечтаю участвовать в выборах»

— Существует мнение , что нужно не возвращение прежних лиц в политику , а появление новых.

— О, что-то похожее у нас в истории уже обсуждалось — кого сбросить с парохода современности. Это звучит революционно, а чем это заканчивается, мы уже проходили. Сегодня в политике в тренде преемственность, опора на традиции и одновременно движение вперед. Поэтому нужны все — опытные, проверенные делами и временем, и молодые амбициозные.

Стелла Штань Анна Зайкова

Вот на округ, где я была депутатом, пришел мой однопартиец Денис Голобородько. По прошествии 2,5 лет можно сказать, что в нем не ошиблись. Он хорошо зарекомендовал себя, сегодня руководит региональным исполкомом партии «Единая Россия».

— Правда ли , что у вас есть планы вернуться в АКЗС в следующем созыве?

— Зачем? Моя работа и сейчас связана с законодательным собранием края. Только полномочия уникальные — я осуществляю взаимодействие между исполнительной и законодательной властью. Вы думаете, я мечтаю принять участие в выборах? Нет. Моя работа и мое положение меня полностью устраивают. К тому же я исполняю обязанности всего пять месяцев.

— Говорят , у вас есть амбиции стать спикером АКЗС.

— Это смешно. Так и напишите СМЕШ-НО. Прописными буквами.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

«Всегда автомат Калашникова получается»

— В чем сейчас состоит содержание вашей работы? Что значит — представитель губернатора и правительства?

— Официально — я отвечаю за взаимодействие органов исполнительной власти и депутатского корпуса и за реализацию права законодательной инициативы губернатора и правительства. Что это значит?

Например, губернатор вносит законопроекты на рассмотрение депутатов. Возьмем февральскую сессию: из 14 законопроектов 7 внесены главой региона. Совместно с правительством мы готовим документы, докладываем депутатам. При этом пытаемся решать какие-то спорные вопросы, касающиеся социальной повестки, развития бизнеса, регулирования в области природных ресурсов и т. д.

И это не просто техническая работа. Здесь уже есть политическая составляющая: объяснить, доказать почему позиция губернатора и правительства верная и чем она будет полезна для жителей региона. И затем — отследить, как применяется закон.

Стелла Штань в 2009 году. Олег Богданов

Второй блок работы — различные формы взаимодействия. Это могут быть круглые столы по важным темам: обращение твердых коммунальных отходов, проблемы неформальной занятости и другие. Активная работа идет и на заседаниях профильных комитетов. Например, недавно мы подробно обсудили вопрос поддержки промышленности. Разговор вышел за рамки законопроекта, мы в целом оценивали систему поддержки производственников.

— То есть вы играете роль своего рода единого окна?

— В какой-то мере. Особенно если речь идет о вопросах, которые предполагают межведомственное взаимодействие.

Кроме того, я аккумулирую различные мнения внутри парламента. Даже мое рабочее место — в здании АКЗС — говорит само за себя. Я нахожусь в постоянном взаимодействии с депутатами, в повседневном режиме.

Например, в феврале мы будем рассматривать законопроект об определении прилегающей территории. Здесь сходятся интересы бизнеса и муниципалитетов. И у некоторых депутатов возникли вопросы и сомнения. Но мы собрались, отрегулировали спорные моменты и, на мой взгляд, достигли баланса интересов. А вот если бы только ведомство докладывало, то какие-то перекосы в восприятии могли бы возникнуть.

Стелла Штань Анна Зайкова

— Вы всегда считались специалистом по муниципальному законодательству. Сейчас вам приходится вникать в правовые вопросы самых разных сфер: от безнадзорных животных до развития малого бизнеса. Возникают какие-то трудности?

— Знаете, есть анекдот: что бы ни делали, все равно автомат Калашникова получается. Какой закон ни возьми, почти каждый в исполнении выйдет на муниципальный уровень. Три четвертых законов «привязаны» к местной тематике.

Есть и еще одно обстоятельство. Будучи замруководителя фракции «Единая Россия» в прошлом созыве, я так или иначе работала со всеми законами, чтобы при необходимости дать разъяснения членам фракции. Мне это профессионально интересно.

АКЗС. Михаил Хаустов

«Задача — держать руку на пульсе»

— На ваш взгляд , сегодня отношения между АКЗС и правительством выстроены оптимально? Или есть над чем работать?

— Сегодня я вижу, что восстанавливается баланс исполнительной и законодательной ветвей власти. Вы помните, поздравляя депутатов с Новым годом, Виктор Петрович отметил, что одинаково сильными должны быть и правительство, и парламент. И когда на прошлой сессии руководитель фракции КПРФ пытался сказать, что исполнительная власть хочет поглотить АКЗС, то он, мне кажется, просто остался в каком-то другом периоде развития парламентаризма в Алтайском крае.

И лично мне импонирует работа с достойным партнером, который имеет самостоятельное суждение. Это помогает вырабатывать взвешенный взгляд на социально-экономическое состояние региона.

— Какие ключевые задачи ставит перед вами губернатор?

— Сегодня в числе приоритетов — реализация национальных проектов через исполнение региональных проектов. Будет очень большой блок документов по их регулированию на уровне края. Например, по теме цифровизации экономики, образования, здравоохранения. Очень хочется, чтобы мы мобильно отрабатывали эти вопросы, чтобы не опоздать, чтобы получить какие-то финансовые средства, войти в инвестиционные проекты и т. д.

Скажем, сегодня дано поручение отрабатывать законодательство по технопаркам совместно с Союзом промышленников.

Стелла Штань Анна Зайкова

Задача — держать руку на пульсе. Чтобы не получилось так, что какую-то федеральную тему было невозможно решить на региональном уровне, потому что мы не отработали правовое регулирование.

Еще одна задача — не допускать конфликтов: межпартийных, фракционных — на почве законопроектов, с которыми заходят губернатор и правительство. Например, я попала из огня да в полымя — в октябре рассматривали проект бюджета. Я считаю, что мы конструктивно отработали с фракциями их пожелания. Мы объясняли, скажем, коммунистам, что их пожелания по улучшению жилищных условий на селе реализованы в программе по устойчивому развитию сельских территорий.

Очень правильно, на мой взгляд, что у некоторых депутатов до сих пор на столе лежит отчет о том, как поправки фракций учтены в проекте бюджета. И они нас периодически возвращают к этому документу, напоминая: «Вы обещали вот это».

Стелла Штань Анна Зайкова

— Как в целом складываются ваши отношения с фракциями?

— По-рабочему. Сейчас КПРФ выходит с законопроектом, и мы совместно с министерством социальной защиты готовим свои предложения, будем проводить совещание и, надеюсь, придем к компромиссу.

— Задачи отсекать инициативы оппозиционных фракций у вас не стоит?

— Нет. Скажем, на февральской сессии будут рассматриваться изменения в закон о капитальном ремонте. В нем в том числе будут учтены предложения фракции ЛДПР о сокращении срока перехода жителей на спецсчет с года до 6 месяцев. Есть предложения фракции КПРФ по изменениям в плане приватизации. Мы их тоже рассмотрим в рабочем режиме. Мы готовы взаимодействовать, когда предложения конструктивные.

Задачи не пущать нет.

Стелла Штань Анна Зайкова

«Постараюсь усилить авторитет партии»

— Вы вновь вошли в президиум политсовета регионального отделения «Единой России». Какие задачи собираетесь решать здесь?

— Я являюсь замсекретаря регионального отделения по партийным проектам. Это моя сфера ответственности. И она никак не «заходит» на мое профессиональное поле деятельности. Мне всегда удавалось разделять эти темы. Но если моя работа хоть чуть-чуть усилит авторитет партии, я буду рада. Никогда не забуду, когда после выборов в Немецком национальном районе мне сказали, что авторитет партии немножко вырос. Мне было приятно.

«Баварин опирался на тех , кто сопротивлялся»

— 23 февраля исполнилось 16 лет с момента гибели экс-мэра Барнаула Владимира Баварина. Чем больше времени проходит , тем больше его образ мифологизируется. Он был непростым человеком. Но сегодня во время аварий вспоминают , как он в таких случаях сам выезжал на место и кормил рабочих пирожками. Почему?

— Как говорится, большое видится на расстоянии. Руководить так, чтобы через 16 лет после гибели о тебе вспоминали, в душе мечтает, наверно, каждый крупный управленец. Я общаюсь с семьей Владимира Николаевича, и его дочери говорят: «Мы благодарим папу за то, что он оставил о себе доброе имя».

Да, он был непростой. Но и время было непростое: ваучеры, обманутые дольщики, невыплата зарплат, трудовые споры с учителями и т. д. Но он был не просто чиновником, а хозяином. Ни школу лидеров России он не проходил, ни курсы менеджмента. Но в нем были сильны крестьянская закваска, рабочая закалка и безумная любовь к городу. Он мне всегда говорил: «Помни, ты замглавы в 19-ом городе страны».

Он был одним из немногих руководителей, которые опирались на тех, кто сопротивлялся. Он прислушивался к мнению подчиненных, уважительно относился к депутатам. Он всем подчиненным говорил: пришел депутат — и какой уж там безотлагательный — моментальный прием должен быть обеспечен.

Я пришла на работу в администрацию в 28 лет, и он меня многому научил, сформировал. Да, он мог при всех наотмашь отчитать. Но имел мужество признавать свои ошибки и просить прощения. Он заботился о подчиненных. Не было такого, чтобы он кого-то не навестил в больнице, не поздравил с рождением ребенка. Это преподносило такие уроки отношения к людям!

И отношение барнаульцев к нему тоже было добрым. Вспомните, как в день его похорон жители стояли вдоль всей трассы до кладбища.

Что известно о Стелле Штань

Стелла Штань Анна Зайкова

Стелле Штань 55 лет. Она окончила юрфак АлтГУ, в 1991 году — аспирантуру, кандидат юридических наук. В 1987 стала секретарем комсомола АлтГУ. С 1991-го работала в администрации, возглавляла юротдел, с 1994 года — замглавы города. Избиралась депутатом в горсовет, в Барнаульскую гордуму, возглавляла комитет по законности. С 2004 года руководила строительной компанией «ПИК». С 2008 по 2016 годы — депутат АКЗС, в первом для себя созыве возглавляла комитет по местному самоуправлению. В октябре 2018 года стала представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС. Воспитала двух дочерей.