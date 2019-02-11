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Политика

Томенко официально назначил политического вице-премьера

Денис Губин официально приступит к работе заместителем председателя правительства Алтайского края с 12 февраля, сообщает сайт региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как уже сообщал altapress.ru, Денис Губин приедет в Барнаул из Москвы, где он работал в группе Интер РАО. Там он возглавлял направление по работе с органами власти и общественными организациями.

До этого Губин трудился в Национальном операторе по обращению с радиоактивными отходами «Росатома», в администрации президента, где курировал регионы Сибири.

В правительстве Алтайского края он будет курировать департаменты по внутренней и по информационной политике, министерства культуры и спорта, управления по печати и по молодежной политике.

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