Томенко официально назначил политического вице-премьера

Как уже сообщал altapress.ru, Денис Губин приедет в Барнаул из Москвы, где он работал в группе Интер РАО. Там он возглавлял направление по работе с органами власти и общественными организациями.

До этого Губин трудился в Национальном операторе по обращению с радиоактивными отходами «Росатома», в администрации президента, где курировал регионы Сибири.

В правительстве Алтайского края он будет курировать департаменты по внутренней и по информационной политике, министерства культуры и спорта, управления по печати и по молодежной политике.