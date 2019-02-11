Что известно о будущем политическом вице-премьере Алтайского края Денисе Губине

Политическим вице-премьером Алтайского края, скорее всего, станет москвич Денис Губин. Altapress.ru выяснил подробности его биографии: как он связан с журналистикой, ядерными отходами, сколько зарабатывал и почему присутствовал на инаугурации Александра Карлина.

1. Денис Губин окончил геофак МГУ в 1996 году, а в 2009 — Национальный институт им. Екатерины Великой (учредители — Ассоциация офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» и Общероссийский профессиональный союз военнослужащих).

2. В 1995—1997 годах (ему было 25−27 лет) был генеральным директором, исполнительным продюсером компания «Корпорация Момент Истины». Согласно данным налоговой службы, одним из учредителей был Олег Слабынько, российский журналист, продюсер телепрограмм начала 1990-х годов, которого в 1996 году убили в своей квартире выстрелами в грудь и голову.

Позже он возглавил ЗАО «Крылья ТВ».

3. В 2002 году он стал начальником информационно-аналитического управления во вновь созданном Всероссийском добровольном обществе «Спортивная Россия», которую возглавила депутат и бывшая фигуристка Ирина Роднина. А в 2007—2008 годах он был ее помощником как депутата Госдумы.

Денис Губин auditorium-cg.ru

4. В 2008 году Денис Губин пришел в администрацию президента, в управление по внутренней политике. Он стал замначальника департамента по работе с регионами. На этом месте он курировал регионы Сибирского федерального округа, в том числе Алтайский край. В 2009 году он даже присутствовал на инаугурации Александра Карлина, писал Сибинфо.

5. В 2012 году, когда Дмитрий Медведев покинул пост президента России, Губин перешел из администрации в правительство, где стал референтом в департаменте по формированию системы «Открытое правительство».

6. В 2014—2016 годах Губин работал заместителем гендиректора по работе с регионами в Национальном операторе по обращению с радиоактивными отходами «Росатома». В 2015 году, в частности, он приезжал в Архангельскую область, чтобы аргументировать создание там полигона захоронения ядерных отходов, писала «Правда Севера». На этом месте по итогам 2016 года Губин имел среднемесячную зарплату 522,9 тысяч рублей, сообщал сайт «Росатома».

7. Затем Губин перешел в группу Интер РАО, где возглавил направления по работе с органами власти и общественными организациями.

8. Полный тезка Губина значился в списке людей, которые несли факел во время эстафеты олимпийского огня в Одинцово.

Остается главный вопрос, какая мотивация могла привести Дениса Губина в Алтайский край, даже на пост вице-премьера.