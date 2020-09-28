Алтайский «варяг» может попасть в «расчищенное» для новых лиц правительство

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о кадровых перестановках в правительстве региона.

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.

«Мы формируем новую структуру органов власти <…> На этой неделе соответствующие назначения будут проведены <…> Целый ряд руководителей, которые длительное время выполняли свои обязанности, покидают состав правительства», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее глава региона объявил о реформировании структуры правительства края. Количество вице-губернаторов будет сокращено до трех: должность вице-губернатора по работе в Москве будет упразднена, пишет «Коммерсантъ».

Общее число исполнительных органов власти края сократится с 37 до 31.

Алтайский варяг

Бывший замначальника департамента внутренней политики Алтайского края, политтехнолог Павел Ясевич может стать вице-губернатором в Камчатском крае. Глава региона Владимир Солодов направит его кандидатуру на согласование в местный парламент.

Павел Ясевич. vk.com/id54083039

По данным источников Камчатка-Информ, Ясевич будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления.

41-летний Павел Ясевич — уроженец Владивостока. Он окончил факультет социологии Алтайского государственного университета. Работал заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.