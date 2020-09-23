Экс-куратор внутренней политики при Карлине станет вице-губернатором Камчатки

По данным источников Камчатка-Информ, Ясевич будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления.
41-летний Павел Ясевич — уроженец Владивостока. Он окончил факультет социологии Алтайского государственного университета. Работал заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.
Он был главным политтехнологом на выборах губернатора Алтайского края в 2014 году, когда победу с высоким результатом одержал Александр Карлин.
В 2016 году Ясевич вернулся в Приморье, был руководителем «Приморского центра социологии», затем занял кресло директора департамента внутренней политики краевой администрации.
После этого уехал на работу в Красноярский край, но через три месяца вернулся на родину.