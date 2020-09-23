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Политика

Экс-куратор внутренней политики при Карлине станет вице-губернатором Камчатки

Бывший замначальника департамента внутренней политики Алтайского края, политтехнолог Павел Ясевич может стать вице-губернатором в Камчатском крае. Глава региона Владимир Солодов направит его кандидатуру на согласование в местный парламент.

Павел Ясевич.
Павел Ясевич.
vk.com/id54083039

По данным источников Камчатка-Информ, Ясевич будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления.

41-летний Павел Ясевич — уроженец Владивостока. Он окончил факультет социологии Алтайского государственного университета. Работал заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.

Он был главным политтехнологом на выборах губернатора Алтайского края в 2014 году, когда победу с высоким результатом одержал Александр Карлин.

В 2016 году Ясевич вернулся в Приморье, был руководителем «Приморского центра социологии», затем занял кресло директора департамента внутренней политики краевой администрации.

После этого уехал на работу в Красноярский край, но через три месяца вернулся на родину.

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