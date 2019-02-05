Алтайский вице-премьер покинул должность ради аппарата правительства России

Зампред правительства Алтайского края и министр финансов Владимир Притупов переходит на работу в аппарат правительства России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

4 февраля губернатор Виктор Томенко подписал приказ о прекращении полномочий Притупова. Официально он оставит должность с 11 февраля.

Какую позицию чиновник займет в аппарате правительства, не уточняется. Сейчас на сайте правительства РФ в аппарате значатся три вакантные руководящие должности — глав департаментов по промышленности, по системе «Открытое правительство» и по финансам. Вовсе не обязательно, что он займет какое-то из этих кресел. Однако для Притупова переход в российский кабинет министров — однозначно повышение.

44-летний Владимир Притупов считался главным политическим «долгожителем» в алтайской власти. Свой пост он занимал в течение почти 17 лет (с 27 лет), работал при четырех главах региона. Притупов выстроил эффективную работу своего ведомства, умел адаптироваться под требования разных губернаторов, при этом не вмешивался в политику.

Кто займет место Притупова?

Временно исполняющим обязанности вице-премьера и министра финансов назначен бывший замминистра Данил Ситников. Он родился в 1976 году, в ведомство пришел в 1999 году. В должности заместителя министра — с июля 2015 года.