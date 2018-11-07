Пустили корни: рейтинг политической устойчивости членов правительства Алтайского края

Среди членов нового правительства Алтайского края есть уникальный по политической жизнеспособности человек — вице-премьер и министр финансов Владимир Притупов. Ему 44 года, а он работает уже с четвертым губернатором. У других — результаты поскромнее. Altapress.ru составил рейтинг политической устойчивости глав министерств и управлений в новой структуре власти края.

Мы учитывали только вновь назначенных глав ведомств, за исключением департаментов администрации правительства. Таких пока 26: 7 заместителей (двое из них также министры), еще 9 министров, 6 начальников управлений, 3 главы инспекции, 1 управделами.

Кроме того, под устойчивостью мы в данном случае понимаем пребывание на посту не ниже начальника управления/инспекции в течение определенного времени, в том числе — с повышением в статусе.

1. Владимир Притупов, вице-премьер и министр финансов. Стаж на должности — 16 лет. Стал главным финансистом в 2002 году. Ему тогда было 27 лет — невероятно юный возраст для управленца по меркам того времени.

Губернатором тогда был Александр Суриков. Того в 2004 году сменил Михаил Евдокимов. Спустя полтора года главой региона стал Александр Карлин, место которого в 2018 году занял Виктор Томенко. Все четыре губернатора, очень разные по стилю управления и распоряжения бюджетом, оставляли главным финансистом Притупова. Что ему помогало сохранять пост?

Если подытожить мнения тех, кто в разные годы или много лет подряд работает с Притуповым, то основные причины такие.

Он профессионал , который со временем только оттачивал свои компетенции.

который со временем только оттачивал свои компетенции. За плечами Притупова — огромный опыт. Он работал при разных правительствах России , администрациях региона , в постоянно меняющемся правовом поле , пережил несколько кризисов — и всегда умудрялся сохранять устойчивость бюджетной системы края.

администрациях региона в постоянно меняющемся правовом поле пережил несколько кризисов — и всегда умудрялся сохранять устойчивость бюджетной системы края. В определенном смысле Притупов идеальный исполнитель. Он всегда умел адаптироваться под требования губернатора , кем бы тот ни был и какую бы политику не проводил. Он работал с командой Евдокимова , которая свободно обращалась с финансовыми инструментами и спокойно шла на заимствования. А затем , при Карлине , методично трудился над минимизацией госдолга. Он находил финансовые возможности «провернуть» любые оптимизации и мог найти деньги на срочные проекты.

кем бы тот ни был и какую бы политику не проводил. Он работал с командой Евдокимова которая свободно обращалась с финансовыми инструментами и спокойно шла на заимствования. А затем при Карлине методично трудился над минимизацией госдолга. Он находил финансовые возможности «провернуть» любые оптимизации и мог найти деньги на срочные проекты. Притупов никогда не вмешивался в политику , во всяком случае в публичную ее плоскость.

во всяком случае в публичную ее плоскость. Он имеет огромный авторитет: среди бизнесменов , глав , депутатов , внутри правительства. Да , его часто критикуют , на него , бывает , злятся. Но уважение к нему безусловно.

глав депутатов внутри правительства. Да его часто критикуют на него бывает злятся. Но уважение к нему безусловно. Выстроил эффективную систему работы в своем министерстве. Косвенным подтверждением может служить тот факт , что за последнее время три выходца из минфина возглавили разные ведомства: Виктор Миненок в 2017 году стал руководителем Счетной палаты края , Павел Дитятев в 2018-м — министром экономического развития и вице-премьером , Дмитрий Малыхин — главой госфиннадзора.

2. Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства. Стаж на должности — 10 лет. Главное управление сельского хозяйства он возглавил в апреле 2008 года.

Александр Чеботаев. Олег Богданов

Разговоры о том, что Чеботаев может покинуть свой пост, возникали несколько раз. Вот и летом циркулировала неопределенная информация — то ли уйдет, то ли нет. Рассказывали, что он сам не раз говорил, что устал: сама должность стала для него зоной рискованного «земледелия». Однако в итоге Чеботаев свой пост сохранил. Очереди из желающих отвечать за ведущую отрасль края не выстроилась.

3−5. Александр Лукьянов, аграрный вице-премьер. Стаж на должности — 8 лет. Заместителем губернатор стал в октябре 2010 года.

Этот человек, по данным altapress.ru, напротив свое кресло терять не желал. Тем более, что и достойных соперников рядом не наблюдалось. Итог закономерен — Лукьянов сохранил пост. Более того, ему по сути удалось отстоять и команду подчиненных ему руководителей ведомств: никаких чужаков, все старые проверенные кадры.

Евгений Дешевых, начальник управления по туризму, до недавнего времени возглавлял управление по предпринимательству, последнее — с августа 2010 года. Стаж на должности одного уровня — 8 лет.

Евгений Дешевых. Олег Богданов

Одни из «долгожителей», который сумел зарекомендовать себя как крепкого управленца. Его назначение начальником туристического ведомства можно расценить как намерение навести порядок в этой стратегической для региона сфере, к которой в последнее время возникало слишком много вопросов, в частности, к эффективности работы турзоны «Бирюзовая Катунь». Его предшественника на этом посту Юрия Захарова аккуратно подвинули чуть ниже — начальником департамента по внешним связям и протоколу.

Елена Безрукова, министр культуры. Стаж на должности — 8 лет. Профильным ведомством фактически руководит с 2010 года: сначала в статусе и.о., с 2012 года — официально.

Руководители краевой и городской культуры Елена Безрукова и Валерий Паршков. Михаил Хаустов

Один из лидеров по выживаемости. По данным altapress.ru, за время ее руководства не менее трех раз ставился вопрос о том, чтобы ее заменить — по разным причинам. Однако каждый раз Безрукова сохраняла свой пост. К сожалению, именно за ее период управления сформировалось мнение, что в крае отлично строят стены для культуры, но изживают оттуда свободное творчество. Впрочем, очевидно также, что многими этими процессами дирижировала не она сама, оставаясь по большому счету исполнителем.

6. Ирина Долгова, социальный вице-премьер. Стаж — 6 лет. Она возглавила управление по здравоохранению в апреле 2012 года.

Иван Гилев и Ирина Долгова. Олег Богданов , altapress.ru

Ее назначение зампредом правительства вызвало самые большие вопросы у жителей края — слишком болезненной оказалась реорганизация системы здравоохранения на селе, слишком симптоматичной казалась вопиющая ситуация с кадрами и качеством услуг в здравоохранении. Однако Ирина Долгова не только сохранила прежние позиции, но и выросла в статусе до вице-премьера.

7. Виталий Снесарь, вице-премьер. Стаж на должности — 5 лет. Заместителем губернатора он стал в 2013 году.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Его позиции несколько раз колебались. Отвечая в администрации за политику и выборы, он регулярно оказывался в ситуации, когда шаг влево, шаг вправо — и можно остаться без должности. И Виталий Снесарь даже оступался: Алтайский край неоднократно звучал и на федеральном уровне в связи, например, с нарушениями на выборах. Однако он сумел удержать кресло. Правда, не без потерь: внутренняя политика — теперь не его головная боль, за нее будет отвечать другой зам.

8. Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии. Стаж на должности — 3 года. Ведомством руководит с 2014 года.

Владимир Попрядухин. Олег Богданов , altapress.ru

Попрядухин — один из тех чиновников, кто долго работал в приставкой и.о. — и при Карлине, и при Томенко. В его ведении, в частности, находится лесная отрасль, а вокруг вырубок ленточных боров в последние годы — слишком много споров. Однако место он сохранил.

9. Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ. Стаж на должности — 2 года. Возглавил ведомство в сентябре 2016-го.

На недавней встрече Владимира Притупова с главами муниципалитетов минстройтранс края назвали «трудно управляемым монстром, который слава богу разделили». Гилев им управляет не так долго, но вопросов к работе министерства меньше не стало. Предполагается, что теперь ему будет легче. Гилева с самого начала называли среди тех, кто точно не уйдет. Как сказал altapress.ru один из источников, слишком многие заинтересованы в том, чтобы он остался.

10. Андрей Степанов, управделами губернатора и правительства. Стаж на должности — 1,5 года. С декабря 2016 возглавлял госинспекцию края.

Андрей Степанов Анна Зайкова

Однако Степанов в течение многих лет бойцом невидимого фронта, и важным бойцом. Он работает в системе власти еще с 1990-х годов. На заре своей карьеры он был, например, помощником Владимира Германенко, известного алтайского политика того времени и замгубернатора. Это хорошая школа. Степанов много лет курировал документационное обеспечение в администрации. И это вовсе не техническая должность. Он никогда не был особенно публичен, ему пришлось стать таковым после прихода в госинспекцию. Но, как оказалось, ненадолго. Сейчас у него вновь закулисная должность.

11. Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости. Стаж — 1,5 года. С 1 января 2017 года была социальным вице-премьером.

В свое время экс-губернатор Александр Карлин пообещал, что в правительстве, которое начнет работать с 1 января 2017 года, будет заместитель — женщина. И он назначил Надежду Капура, экс-главу Ключевского района. Не сказать, что недолгий период ее управления запомнился чем-то особенным, кроме продолжающейся череды оптимизаций в системах образования и здравоохранения.

Надежда Капура Павел Калюжный , «Степной маяк»

Казалось, последний скандал с несостоявшимся закрытием домов престарелых поставил крест на ее дальнейшей карьере в правительстве. Но нет. Источники altaprtess.ru рассказывают, что она всеми силами пыталась сохранить место. И хотя она готовила отступные варианты в «Единой России», ей таки удалось остаться в органах власти. Она упала даже не на одну позицию, а на две — не до министра, а до начальника управления. Но в системе выжила.

Все остальные руководители или приехали в Алтайский край из Красноярска, и стажа работы в крае не имеют, или пришли со стороны, или возглавили ранее не существующие структуры, или занимали должности ниже, чем сейчас. Например, 6 человек прежде были заместителями министров.