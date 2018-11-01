Ушедшая со скандалом Надежда Капура возглавила новое управление по труду

Надежда Капура, недавно покинувшая пост вице-премьера алтайского правительства после скандала, возглавит вновь образованное управление по труду и занятости. По данным altapress.ru, утром 1 ноября ее официально представили коллективу.

Назначение Капура можно считать удивительным камбэком. Кресло социального зампредседателя правительства она покинула на следующий день после того, как губернатор резко осудил и отменил решение о массовом закрытии домов престарелых малой вместимости. Разговоры о ее возможной отставке ходили и ранее, однако уход на фоне скандала выглядел совершенно однозначно. Вместе с ней тогда в отставку подал и министр соцзащиты Михаил Дайбов.

Разумеется, назначение начальником управления для Капура — это понижение в статусе, однако в органах исполнительной власти она удержалась.

Надежде Капура 55 лет. По образованию она экономист по производству. Большая часть ее карьеры связана с администрацией Ключевского района, которую она в итоге возглавляла с 2012 по 2016 год. С 1 января 2017 года была зампредседателя правительства, курировала социальную сферу.

Сейчас управление по труду передано в ведение экономического вице-премьера. Таким образом, Капура будет подчиняться вице-премьеру Павлу Дитятеву.