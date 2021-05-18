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Политика

Алтайского экс-чиновника лишили третьего диплома о высшем образовании

Бывшего главу Бийского района Евгения Якубу лишили уже третьего диплома о высшем образовании, пишет «Деловой Бийск». В течение 15 дней он обязан вернуть документ в вуз.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
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Первый диплом чиновника был фальшивый, второй аннулировали по решению суда Новосибирска, а сдать третий постановил суд Железнодорожного района Барнаула.

Именно с этими дипломами Якуба дважды становился главой Бийского района и получил должность руководителя социальной защиты по Бийску и району.

История с дипломом

По официальным данным, экс-чиновник обучался в Сибирской академии государственной службы по сокращенной программе. Основанием для нее служил диплом о первом высшем образовании, копию которого он предоставил в деканат.

Свой первый диплом Евгений Якуба, предположительно, получил после обучения в Сибирском университете потребительской кооперации в 2005 году.

Евгений Якуба, 2013 год.
Евгений Якуба, 2013 год.
altairegion22.ru

Участвуя первый раз в выборах в 2008 году, Якуба указывает документ о среднем профессиональном образование (хотя к этому времени должен был иметь первый диплом вуза), а 2010 году, избираясь в главы района, уже предъявляет диплом Сибирской академии государственной службы.

Так он делает еще несколько раз: когда участвует в конкурсе главы района в 2014 году и когда устраивается в соцзащиту по Бийску и Бийскому району в 2018 году.

В тех ситуациях, где подлинность диплома о первом образовании могли проверить, Якуба его скрывал, но использовал этот несуществующий документ, чтобы получить второе высшее образование и легализовать часть своей биографии.

В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти Евгений Якуба развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».

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