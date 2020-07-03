Алтайского экс-чиновника заставили сдать и уничтожить диплом

Новосибирский суд признал недействительным диплом о высшем образовании экс-главы Бийского района Алтайского края Евгения Якубы. Информация об этом есть в картотеке дел суда.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о необходимости аннулировать диплом. Теперь он подлежит уничтожению.

Еще в 2019 году общественник Вадим Тющин инициировал разбирательство по поводу образования Якубы.

История с дипломом

По официальным данным, экс-чиновник обучался в Сибирской академии государственной службы по сокращенной программе. Основанием для нее служил диплом о первом высшем образовании, копию которого он предоставил в деканат.

Свой первый диплом Евгений Якуба, предположительно, получил после обучения в Сибирском университете потребительской кооперации в 2005 году.

Тющин обратил внимание на нестыковки в данных об образовании чиновника. Участвуя первый раз в выборах в 2008 году, Якуба указывает документ о среднем профессиональном образование (хотя к этому времени должен был иметь первый диплом вуза), а 2010 году, избираясь в главы района, уже предъявляет диплом Сибирской академии государственной службы.

Так он делает еще несколько раз: когда участвует в конкурсе главы района в 2014 году и когда устраивается в соцзащиту по Бийску и Бийскому району в 2018 году.

Диплом о высшем образовании.

В тех ситуациях, где подлинность диплома о первом образовании могли проверить, Якуба его скрывал, но использовал этот несуществующий документ, чтобы получить второе высшее образование и легализовать часть своей биографии.

Теперь в этом деле поставили точку.

Чем известен Евгений Якуба

Евгений Якуба был назначен на должность главы бийской соцзащиты 1 августа 2018 года. До этого он был депутатом Думы Бийска и главой Бийского района.

В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти Евгений Якуба развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».