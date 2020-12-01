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Политика

Алтайскому депутату АКЗС выписали штраф за нарушение самоизоляции

Депутата АКЗС Николая Бушкова оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Центрального районного суда Барнаула.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Парламентарий, несмотря на то, что болеет коронавирусом, вышел из дома. Суд оштрафовал его за это на 15 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, компания «Алтай-Форест», которую возглавляет Бушков, оказалась замешана в незаконной рубке лесов Алтайского края. Начальнику Ларичихинского производственного участка фирмы предъявили обвинение.

Силовики выяснили, что с октября 2018 по ноябрь 2019 года начальник участка организовал незаконные рубки в объеме более 500 куб. м.

Ущерб от этих действий составил более 6,4 млн рублей.

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