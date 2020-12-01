Алтайскому депутату АКЗС выписали штраф за нарушение самоизоляции

Парламентарий, несмотря на то, что болеет коронавирусом, вышел из дома. Суд оштрафовал его за это на 15 тыс. рублей.
Как ранее сообщалось, компания «Алтай-Форест», которую возглавляет Бушков, оказалась замешана в незаконной рубке лесов Алтайского края. Начальнику Ларичихинского производственного участка фирмы предъявили обвинение.
Силовики выяснили, что с октября 2018 по ноябрь 2019 года начальник участка организовал незаконные рубки в объеме более 500 куб. м.
Ущерб от этих действий составил более 6,4 млн рублей.