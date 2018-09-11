Амбиции с ограничениями: прорывная ли программа у Виктора Томенко

Еще до выборов Виктор Томенко представил свою программу «Энергия Развития», в которой определено, к каким результатам должен прийти регион через пять лет его правления. В ней поставлено немало действительно необходимых задач. Однако ряд показателей выглядит по меньшей мере осторожным. Некоторые сопоставимы с теми темпами, что были последние 5 лет при экс-главе. Пока не ясно, в чем дело: то ли нет оснований для прорыва, то ли глава региона решил не давать неисполнимых обещаний.

Зарплата

За 5 лет она должна возрасти на 60%, то есть достичь 40 тыс. рублей.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Это один из самых амбициозных показателей. С 2013 года средняя зарплата в регионе, судя по данным Алтайкрайстата, выросла на 30%. То есть темп роста должен возрасти вдвое.

Однако через 5 лет зарплата в 40 тыс. будет «стоить» заметно меньше на рынке, чем сейчас. Для справки: в первом полугодии 2018 года в 3 из 12 сибирских регионов оплата труда превысила 40 тыс. рублей. Средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу составила 36,7 тыс. рублей. В Алтайском крае — 24,4 тысячи.

Виктор Томенко не раз высказывался на тему того, как он видит механизм роста зарплат.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В крае должно появляться больше предприятий, которые способны выплачивать людям зарплату выше средней по региону. Пусть это будет не 40 тысяч, пусть 30 тысяч. Нам сразу не найти много предприятий, готовых платить по 50−60 тысяч. Но если зарплата будет даже немного выше средней, она начнет «подтягивать» общекраевые показатели. И уже мы станем на нее ориентироваться — повысим зарплаты бюджетникам. Это, в свою очередь, тоже окажет влияние. И так цепочка закрутится.

Дороги

В программе указаны такие цифры:

60 млрд рублей на строительство и ремонт региональных дорог за 5 лет,

3 тыс. км отремонтированных трасс и 80 мостов.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Если говорить именно о региональных трассах (есть еще федеральные и муниципальные), то речь идет примерно о двукратном увеличении финансирования. Именно об этом, кстати, Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина на встрече 31 августа.

Но что касается протяженности, то здесь выходит какая-то неувязка. Экс-губернатор Александр Карлин отчитывался, что в 2017 году отремонтировали 950 км дорог, из них региональных, по данным altapress.ru, — около 670 км. То есть получается, что финансирование должно удвоиться, а километраж отремонтированных дорог останется прежним, если не меньшим.

Молодые кадры

75% выпускников вузов, согласно программе, должны оставаться работать в регионе.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Не вполне ясно, почему речь идет только о выпускниках высших заведений. Примерно 25−30% молодых людей уезжают из края после школы — поступать в вузы более продвинутые и перспективные с точки зрения последующей карьеры, рассказывали altapress.ru в АлтГУ. Из сильных школ в другие регионы уезжают до 80% выпускников.

Впрочем, и после окончания вузов около трети ребят покидают регион. Среди 7913 трудоустроенных выпускников вузов Алтайского края в другие регионы уезжает 2601 выпускник, что составляет 33% от общего числа студентов, сообщал в 2017 году Институт образования Высшей школы экономики.

Промышленность

В этой сфере экономики прирост должен составить 12% за 5 лет.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Более чем достижимая цифра при сохранении динамики 2016−2017 годов, когда индекс промпроизводства вырос, соответственно, на 2,5 и 3,4% (умножаем на 5 лет получаем 12,5 — 17%). С учетом того, какое внимание Томенко уделяет промышленникам и какие надежды на них возлагает, цель не так чтобы прорывная.

Да, начиная с 2013 года, этот показатель в крае в общей сложности составил чуть более 6%, но свою роль сыграл кризис 2014 года, когда промышленники региона по сути удерживали статус-кво и умудрились не провалиться, в отличие от некоторых регионов.

Правда, объем инвестиций в отрасль запланирован выше текущих показателей — 85 млрд рублей за 5 лет. В первом полугодии 2018 года крупные и средние промпредприятия края, по данным минэкономики региона, инвестировали в развитие 7,2 млрд рублей. Если предположить, что просто сохранятся такие объемы, то за 5 лет это будет 72 млрд.

Сельское хозяйство

30 млрд — на приобретение сельхозтехники за 5 лет.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Цифра — вполне в русле текущих расходов на эти цели. В 2017 году алтайские аграрии провели техперевооружение на 7,3 млрд рублей, отчитывался экс-губернатор Александр Карлин. Умножаем на 5 — получаем 36 млрд рублей. С учетом последних трудностей на сельхозрынке, когда цена на зерно уже второй сезон держится ниже себестоимости, можно прогнозировать падение инвестиционной активности наших хозяйств.

Также, по программе в крае должны построить или реконструировать 500 животноводческих комплексов. Как в своем отчете за 2017 год докладывал Карлин, в 2017 году такие работы провели на 125 объектах. То есть целевой показатель в 500 хозяйств выглядит тоже «спокойным».

Прорывной, пожалуй, является цель по увеличению экспорта продовольствия в 2,5 раза. Последние годы этот показатель стабильно растет, но неровно. Скажем, власти сообщали, что по итогам 2016 года экспорт продовольствия из региона вырос на 67%! В первом полугодии 2018-го — на 18%.

Строительство

За 5 лет планируется ввести 3,2 млн кв. метров жилья.

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Получается, что в среднем в год — 640 тыс. «квадратов». Никаких «даешь миллион». В 2017 году в регионе ввели в эксплуатацию 626 тыс. кв. метров, годом раньше — 745 тысяч.

Лесное хозяйство

Здесь целевой показатель — 9 тыс. гектаров — минимальный размер площади лесовосстановления. Правда, не ясно, за какой временной период — за 5 лет или ежегодно. Но в любом случае это не план глобальной реконструкции лесных насаждений. По данным минприроды региона, в 2018 году запланировано восстановить леса на площади 9,1 тыс. га.

Туризм

Программа «Энергия развития» altapress.ru

Турпоток в Алтайском крае через 5 лет должен составить 2,4 млн человек.

В 2017 году, по официальным данным, он составил 2,2 млн, то есть рост запланирован на 9%.

И все идет по плану

Это только некоторые из десятков целевых показателей, установленных в программе Томенко. Есть в ней и действительно прорывные цифры вроде зарплаты и объема финансирования дорог. Однако часть показателей — очевидно, задел, наработанный властью еще при Александре Карлине. Скажем, цифры по числу построенных и отремонтированных соцобъектов: школ, детских садов — совпадают с планами, которые озвучивал раньше экс-губернатор.

Подытоживая: амбициозными в программе указаны в основном те цели, которые неоднократно подчеркивал Виктор Томенко перед выборами: зарплаты, кадры, дороги. Они, справедливо подчеркивал он, могут подтянуть за собой и другие. Но некоторые прогнозы, можно предположить, составлялись командой Томенко по имевшимся расчетам и существующим финансовым возможностям.