Американские информаторы в Кремле внезапно замолчали

Американские осведомители в Кремле перестали передавать спецслужбам США информацию о планах российского правительства. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке США.

Источники не считают, что осведомители были убиты, либо скомпрометированы. Однако им может угрожать опасность. Причиной их молчания называют агрессивную контрразведку Москвы и дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

На ситуацию могла повлиять также высылка американских дипломатов. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Джона Сайфера, Россия выслала много представителей американской разведки. США получает информацию по различным каналам, однако не знает о планах Москвы относительно промежуточных выборов в Конгресс, пишет Лента.ру.