21 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Американские военные спровоцировали землетрясение, взорвав бомбу в океане

Американские военные взорвали в Атлантическом океане бомбу весом более 18 тонн, чтобы испытать ее воздействие на окружающие корабли, сообщает Daily Star.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Испытания прошли в 160 км от побережья Флориды. Бомбу сбросили в океан и взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец.

В момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение, пишет Lenta.ru. Это обычное явление при испытаниях подобного рода, и никаких последствий для побережья оно не понесло.

ВМФ США сообщил, что авианосец выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу подобных бомб и свою эффективность в бою.

Ранее National Interest рассказал, какое место в мире занимает мощный флот России. Российский флот входит в пятерку самых мощных в мире, вместе с США, Китаем, Великобританией и Японией.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость