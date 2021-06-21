Американские военные спровоцировали землетрясение, взорвав бомбу в океане

Испытания прошли в 160 км от побережья Флориды. Бомбу сбросили в океан и взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец.
В момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение, пишет Lenta.ru. Это обычное явление при испытаниях подобного рода, и никаких последствий для побережья оно не понесло.
ВМФ США сообщил, что авианосец выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу подобных бомб и свою эффективность в бою.
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