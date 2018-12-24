Американские журналисты заступились за российский военный самолет

По данным журнала, даже имеющиеся возможности Ту-160, оставляют российские ракетоносцы в числе вполне себе современных боевых машин. А, а предстоящая модернизация до уровня Ту-160М2 (ракетоносец получит современную авионику и улучшенный двигатель) позволит этим самолетам не потерять актуальность и в будущем.
В статье в The National Interest говорится, что в условиях «политического позерства» необходимо в первую очередь учитывать именно возможности российских ракетоносцев. При этом возраст техники вовсе не означает ее отсталость. Издание напоминает, что американские истребители F-16 на десять лет «старше» Ту-160, при этом до сих пор в строю и планируется, что они останутся на вооружении США до 2040-х годов.