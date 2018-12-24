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Политика
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Американские журналисты заступились за российский военный самолет

Американское издание The National Interest вступился за реноме российского ракетоносца Ту-160, который посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил с «музейным экспонатом» и заявил, что эти самолеты якобы не представляют какой-либо угрозы, пишет Nation-news.ru.

Демонстрационный полёт нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин».
Демонстрационный полёт нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин».
kremlin.ru

По данным журнала, даже имеющиеся возможности Ту-160, оставляют российские ракетоносцы в числе вполне себе современных боевых машин. А, а предстоящая модернизация до уровня Ту-160М2 (ракетоносец получит современную авионику и улучшенный двигатель) позволит этим самолетам не потерять актуальность и в будущем.

В статье в The National Interest говорится, что в условиях «политического позерства» необходимо в первую очередь учитывать именно возможности российских ракетоносцев. При этом возраст техники вовсе не означает ее отсталость. Издание напоминает, что американские истребители F-16 на десять лет «старше» Ту-160, при этом до сих пор в строю и планируется, что они останутся на вооружении США до 2040-х годов.

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