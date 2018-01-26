Арабские шейхи станут покупателями гражданского сверхзвукового Ту-160

Вчера, 21:17.
Жизнь

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 может стать штучным бизнес-джетом для богатых иностранцев, пишет "Коммерсантъ". В зависимости от компоновки самолет будет стоить 140–150 миллионов евро.

Демонстрационный полёт нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин».
Демонстрационный полёт нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин». Фото: kremlin.ru.

"Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов", — считает представитель авиапрома. Их покупателем может стать частное лицо или группа лиц "из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят", считает он.

Иностранцы проявляли интерес к переделыванию сверхзвуковых военных самолетов Ту-160 и Ту-22 в гражданские еще 15 лет назад, сообщил собеседник издания. После решения возобновить на Казанском авиастроительном заводе выпуск Ту-160 в 2015 году в Объединенную авиационную компанию и "Рособоронэкспорт" поступили письма от арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции". Но дешевле создать с нуля пассажирский самолет, чем переделывать Ту-160, считает заместитель гендиректора "Туполева" Валерий Солозобов.

Пассажирская версия Ту-160 не будет выпускаться массово, подтвердил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "В России и за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги", — сказал он, пишет Lenta.ru.

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