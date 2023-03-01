Американский самолет «Судного дня» перебросили в Европу. Реакция

Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury, пишет Lenta.ru. Также борт называют еще «конец света».

Борт направили для выполнения операций европейских сил американской армии.

Особое мнение

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, таким образом американские военные хотят показать России обороноспособность.

Это не представляет опасности для России, уверен депутат. Просто «маневр» — показательная акция для своих союзников, чтобы продемонстрировать, что они находятся под защитой США.

О самолете

Boeing E-6B Mercury — на базе пассажирского Boeing 707−320. Самолет обеспечивает резервную связь с атомными подводными лодками.

Также E-6B могут использовать как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США.

Российский проект

Между тем на случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М.

Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.

Такое воздушное судно называют самолетом «Судного дня», так как он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.

Нюанс

У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.