Американский сенатор посмотрела на США «глазами Путина»

Эрнст порассуждала о слабости президента США Джо Байдена в эфире Newsmax.
«Я не думаю, что Россия вообще воспринимает всерьез американские санкции. Все, что вам нужно сделать, чтобы понять это — посмотреть, кто сейчас руководит Белым домом», — отметила она.
Сенатор уверена, что Байден не может защищать и поддерживать американских союзников, а также противостоять «врагам, которые есть у США повсюду».
«Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов», — пришла к выводу политик.
Напомним, американские политики часто критикуют Байдена за то, что он «допускает промахи» во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщили, что США готовят жесткие санкции против излюбленных Путиным отраслей экономики.