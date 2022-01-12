Американский сенатор посмотрела на США «глазами Путина»

Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст заявила, что весь мир периодически смотрит на Вашингтон «глазами Владимира Путина», сообщает РИА «Новости» .

Эрнст порассуждала о слабости президента США Джо Байдена в эфире Newsmax.

«Я не думаю, что Россия вообще воспринимает всерьез американские санкции. Все, что вам нужно сделать, чтобы понять это — посмотреть, кто сейчас руководит Белым домом», — отметила она.

Сенатор уверена, что Байден не может защищать и поддерживать американских союзников, а также противостоять «врагам, которые есть у США повсюду».

«Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов», — пришла к выводу политик.

Напомним, американские политики часто критикуют Байдена за то, что он «допускает промахи» во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщили, что США готовят жесткие санкции против излюбленных Путиным отраслей экономики.