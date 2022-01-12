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Политика

Американский сенатор посмотрела на США «глазами Путина»

Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст заявила, что весь мир периодически смотрит на Вашингтон «глазами Владимира Путина», сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Эрнст порассуждала о слабости президента США Джо Байдена в эфире Newsmax.

«Я не думаю, что Россия вообще воспринимает всерьез американские санкции. Все, что вам нужно сделать, чтобы понять это — посмотреть, кто сейчас руководит Белым домом», — отметила она.

Сенатор уверена, что Байден не может защищать и поддерживать американских союзников, а также противостоять «врагам, которые есть у США повсюду».

«Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов», — пришла к выводу политик.

Напомним, американские политики часто критикуют Байдена за то, что он «допускает промахи» во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщили, что США готовят жесткие санкции против излюбленных Путиным отраслей экономики.

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