Американского астронавта на МКС не бросит «Роскосмос»

«Роскосмос» отверг слухи о том, что бросит американского астронавта на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Там заявили, что Россия выполнит все свои обязательства по Международной космической станции.

Марк Ванде Хай прилетел на МКС на «Союзе МС-18» вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким 9 апреля прошлого года.

Вернуться на Землю он должен 30 марта на корабле «Союз» вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта, пишет bfm.ru.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в свой телеграм-канал фрагмент эфира телеканала Fox News, где утверждалось, что Россия может оставить Марка Ванде Хая в космосе.

Ранее «Роскосмос» потребовал у стран-партнеров снять санкции.