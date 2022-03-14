14 марта
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Политика

Американского астронавта на МКС не бросит «Роскосмос»

«Роскосмос» отверг слухи о том, что бросит американского астронавта на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Там заявили, что Россия выполнит все свои обязательства по Международной космической станции.

Марк Ванде Хай прилетел на МКС на «Союзе МС-18» вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким 9 апреля прошлого года.

Вернуться на Землю он должен 30 марта на корабле «Союз» вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта, пишет bfm.ru.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в свой телеграм-канал фрагмент эфира телеканала Fox News, где утверждалось, что Россия может оставить Марка Ванде Хая в космосе.

Ранее «Роскосмос» потребовал у стран-партнеров снять санкции.

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