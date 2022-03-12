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Политика

«Роскосмос» потребовал у стран-партнеров снять санкции

Глава госкорпорация «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что странам-партнерам по Международной космической станции (МКС) будет отправлено письмо с требованием снять наложенные санкции.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

Об этом Рогозин написал в своем Телеграм-канале, сообщают «Известия».

«На кого может „приводниться“ или „приземлиться“ 500-тонная Международная космическая станция? ‹…› Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран ‹…› стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против „Роскосмоса“, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — заявил он.

10 марта глава «Роскосмоса» заявил, что МКС может «развалиться» к 2030 году, поскольку ее ресурсы не безграничны. Вопрос времени — 15 лет.

Для продления эксплуатации необходимы колоссальные средства, но вкладываться в ремонт при санкциях США Рогозин смысла не видит.

Ранее глава госкорпорации рассказал, какой ущерб в долларах «Роскосмос» нанес Западу.

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