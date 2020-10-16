Аналитики оценили оперативность ответов Томенко людям

Работу глав регионов и их аппаратов оценили на оперативность. У губернатора Алтайского края Виктора Томенко оказался не самый лучший результат, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на « Центр политической конъюнктуры » и «Инфометр».

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. Реконструкция объездной дороги в Барнауле.

Аналитики проверили, за сколько дней губернаторы ответят жителям на запрос о господдержке в условиях пандемии коронавируса.

В Сибири самым оперативным оказался глава Хакасии Валентин Коновалов, отвечавший на вопрос пять дней. Виктор Томенко занял предпоследнюю строчку.

Валентин Коновалов , Республика Хакасия — 5 дней,

Республика Хакасия — 5 дней, Андрей Травников , Новосибирская область — 11 дней,

Новосибирская область — 11 дней, Кара-оол Шолбан , Республика Тыва — 11 дней,

Республика Тыва — 11 дней, Александр Усс , Красноярский край — 15 дней,

Красноярский край — 15 дней, Сергей Жвачкин , Томская область — 19 дней,

Томская область — 19 дней, Игорь Кобзев , Иркутская область — 23 дня,

Иркутская область — 23 дня, Виктор Томенко , Алтайский край — 26 дней,

, Алтайский край — 26 дней, Сергей Цивилев , Кемеровская область — 28 дней.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и проходящий лечение от коронавируса губернатор Омской области Александр Бурков на запрос так и не ответили.

Ранее сообщалось, что Томенко занял 76-е место по итогам сентября в рейтинге влияния глав российских регионов.