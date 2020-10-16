Аналитики оценили оперативность ответов Томенко людям

Аналитики проверили, за сколько дней губернаторы ответят жителям на запрос о господдержке в условиях пандемии коронавируса.
В Сибири самым оперативным оказался глава Хакасии Валентин Коновалов, отвечавший на вопрос пять дней. Виктор Томенко занял предпоследнюю строчку.
- Валентин Коновалов, Республика Хакасия — 5 дней,
- Андрей Травников, Новосибирская область — 11 дней,
- Кара-оол Шолбан, Республика Тыва — 11 дней,
- Александр Усс, Красноярский край — 15 дней,
- Сергей Жвачкин, Томская область — 19 дней,
- Игорь Кобзев, Иркутская область — 23 дня,
- Виктор Томенко, Алтайский край — 26 дней,
- Сергей Цивилев, Кемеровская область — 28 дней.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и проходящий лечение от коронавируса губернатор Омской области Александр Бурков на запрос так и не ответили.
Ранее сообщалось, что Томенко занял 76-е место по итогам сентября в рейтинге влияния глав российских регионов.