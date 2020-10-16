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Политика

Аналитики оценили оперативность ответов Томенко людям

Работу глав регионов и их аппаратов оценили на оперативность. У губернатора Алтайского края Виктора Томенко оказался не самый лучший результат, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Центр политической конъюнктуры» и «Инфометр».

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. Реконструкция объездной дороги в Барнауле.
Виктор Томенко и Вячеслав Франк. Реконструкция объездной дороги в Барнауле.
Анна Зайкова.

Аналитики проверили, за сколько дней губернаторы ответят жителям на запрос о господдержке в условиях пандемии коронавируса.

В Сибири самым оперативным оказался глава Хакасии Валентин Коновалов, отвечавший на вопрос пять дней. Виктор Томенко занял предпоследнюю строчку.

  • Валентин Коновалов, Республика Хакасия — 5 дней,
  • Андрей Травников, Новосибирская область — 11 дней,
  • Кара-оол Шолбан, Республика Тыва — 11 дней,
  • Александр Усс, Красноярский край — 15 дней,
  • Сергей Жвачкин, Томская область — 19 дней,
  • Игорь Кобзев, Иркутская область — 23 дня,
  • Виктор Томенко, Алтайский край — 26 дней,
  • Сергей Цивилев, Кемеровская область — 28 дней.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и проходящий лечение от коронавируса губернатор Омской области Александр Бурков на запрос так и не ответили.

Ранее сообщалось, что Томенко занял 76-е место по итогам сентября в рейтинге влияния глав российских регионов.

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