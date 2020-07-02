Андрей Малахов рассказал, как оказался среди протестующих в центре Москвы

Телеведущий канала «Россия-1» Андрей Малахов объяснил свое появление на Пушкинской площади в Москве, где вечером 1 июля собрались протестующие против внесения поправок в Конституцию РФ.

«Друзья, меня просто бомбит, знаете, меня просто бомбит. Стоило мне раз в жизни пойти в мобильный театр по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади. Друзья, успокойтесь, я вне политики и проголосовал сегодня за поправки к Конституции», — сказал Малахов в сторис в своем профиле в Instagram.

Ранее телеграм-каналы опубликовали фотографии ведущего на Пушкинской площади, пишет znak.com.

1 июля в Москве на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте прошли несогласованные акции протеста против поправок в Конституцию. В столице на площадь вышли несколько сотен человек, у памятника Пушкина прошли одиночные пикеты.

Полицейские подогнали автозаки, но в целом в ситуацию не вмешивались. Женщина в форме раздавала толпе черные медицинские маски.