Андрей Осипов станет алтайским бизнес-омбудсменом после одобрения депутатами

«И это все-таки не Волан-де-Морт (как уже начал подозревать я по причине долгого и странного отказа озвучивать фамилию кандидата публично), а наш коллега, председатель комитета АКЗС по правовой политике — Осипов Андрей Геннадьевич», — написал Молотов в своем Telegram-канале.
Ранее руководители семи краевых предпринимательских объединений отказались поддержать кандидатуру Осипова на пост бизнес-омбудсмена.
«В качестве защитника предпринимательских интересов он нам совершенно неизвестен», — написали они губернатору.
Altapress.ru писал, что на этот счет думает сам Андрей Осипов.
Сессия, на которой депутаты рассмотрят вопрос назначения на должность уполномоченного по правам предпринимателей, состоится 26 ноября.
В данный момент пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае занимает Павел Нестеров. Предпринимательством он занимался с 1990 года, в 2004—2013 годах был депутатом АКЗС, возглавлял Общественный совет при губернаторе по предпринимательству (2003−2007 годы), АСП (2007−2012 годы), реготделение «Опоры России» (2005−2013 годы).
Также он руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» реготделения ОНФ.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае назначен 14 октября 2013 года указом губернатора, в октябре 2018 года переназначен на сессии АКЗС.