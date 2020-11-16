Андрей Осипов станет алтайским бизнес-омбудсменом после одобрения депутатами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально внес в АКЗС кандидатуру Андрея Осипова в качестве нового уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Об этом сообщил депутат краевого парламента Александр Молотов.

«И это все-таки не Волан-де-Морт (как уже начал подозревать я по причине долгого и странного отказа озвучивать фамилию кандидата публично), а наш коллега, председатель комитета АКЗС по правовой политике — Осипов Андрей Геннадьевич», — написал Молотов в своем Telegram-канале.

Ранее руководители семи краевых предпринимательских объединений отказались поддержать кандидатуру Осипова на пост бизнес-омбудсмена.

«В качестве защитника предпринимательских интересов он нам совершенно неизвестен», — написали они губернатору.

Altapress.ru писал, что на этот счет думает сам Андрей Осипов.

Сессия, на которой депутаты рассмотрят вопрос назначения на должность уполномоченного по правам предпринимателей, состоится 26 ноября.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

В данный момент пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае занимает Павел Нестеров. Предпринимательством он занимался с 1990 года, в 2004—2013 годах был депутатом АКЗС, возглавлял Общественный совет при губернаторе по предпринимательству (2003−2007 годы), АСП (2007−2012 годы), реготделение «Опоры России» (2005−2013 годы).

Также он руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» реготделения ОНФ.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае назначен 14 октября 2013 года указом губернатора, в октябре 2018 года переназначен на сессии АКЗС.