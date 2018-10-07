Англия угрожает выключить свет в Москве с помощью военной хакерской атаки

В Великобритании рассматриваются варианты кибиратаки на Россию. В качестве одного из вариантов нападения могут выбрать вмешательство в работу энергосистемы столицы нашей страны, передает RT со ссылкой на Times .

В воскресном приложении к этой газете журналисты со ссылкой на источники в минобороны этой страны страны пишут, что Британия не имеет достаточного для отражения российской агрессии военного потенциала за исключением ядерного арсенала.

Поэтому правительство Великобритании якобы решило развивать наступательный потенциал страны в киберпространстве, что позволило бы, в том числе, «выключить свет в Кремле». Это могло предоставить стране больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, вторгнуться в Ливию или напасть на Великобританию, отмечает издание.

Также в газете пишут, что на одном из еженедельных заседаний по вопросам планирования в правительстве Великобритании пришли к выводу, что именно кибероружие даст Великобритании наибольшие шансы сдержать «агрессию» России. По словам начальника английского генштаба Ника Картера, наибольшая угроза для страны исходит именно от России. А бывший глава британской секретной разведки Ричард Дирлав призвал «не недооценивать Россию"



Те временем 6 и 7 октября Великобритания проводит крупнейшие за десятилетие военные учения в целях повышения подготовки армии к потенциальному вооружённому конфликту с Россией. В манёврах в Омане принимают участие 5,5 тыс. британских солдат, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и восемь истребителей Eurofighter Typhoon.