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«Арбидол вам в помощь». Жители Алтайского края в соцсетях дружно желают здоровья губернатору

После того, как глава региона Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19 и опубликовал соответствующий пост в Instagram, подписчики оставили ему более 700 комментариев. Пожелания и вопросы жителей региона — в обзоре altapress.ru.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

22 сентября губернатор обратился к жителям края в своем Instagram-аккаунте и рассказал о самочувствии и течении болезни. Видеозапись посмотрели уже более 55 тыс. человек.

Высказывания подписчиков, в основном, положительные — это пожелания здоровья, слова поддержки губернатору.

Скорейшего выздоровления Виктор Петрович ! Думаю вакцина от гриппа немного ослабила Ваш иммунитет и вы заразились … ну теперь только выздоравливать !))))

Виктор Петрович! Здоровья! Норильчане Вами гордятся!

Пусть лучи здоровья осветят Вас с ног до головы… Подарят свое тепло, радость и конечно же избавление от этой напасти!!!

Скорейшего выздоровления! Не пренебрегайте своим здоровьем, работа никуда не денется:)) Отдыхайте, набирайтесь сил. Мы за вас переживаем

Выздоравливайте! спасибо за видео, оказывается, не так всё страшно, как нам малюют… можно даже работать, хоть и удалённо. Я при гриппе встать не могу обычно.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Также подписчики отметили открытость главы региона и выразили ему за это свое уважение. «Нравится, когда официальное лицо обращается к аудитории вот так, менее формально и простым языком. Выздоравливайте, Виктор Петрович», — написал один из комментаторов.

Вот это я понимаю общение. Выздоравливайте арбидол вам в помощь. болячка плохая, но её можно победить

За открытость Вам +

Однако нашлись и те, кто искренне удивился новости о болезни главы региона. «Вы всё агитировали носить маску, а что сами? Как так вышло? Вы ключевой человек в крае! А вообще, конечно, выздоравливайте!», — задал вопрос один из пользователей соцсети. Ответа на него не последовало.

Также жителей края заинтересовал результат теста на COVID-19, который пришел губернатору в течении суток. Они сделали акцент, на том, что «простым людям результаты теста делают неделями, а потом и вовсе теряют».

Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра &quot;Территория здоровья&quot;.
Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Напомним, 22 сентября пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом. Глава региона перешел на дистанционку, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, но постоянно выходит на связь с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10 — 14 дней.

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